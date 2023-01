Đồng bào công giáo Thanh Hóa đoàn kết, chia sẻ khó khăn

Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam về tinh thần “Tương thân tương ái” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng bào công giáo Thanh Hóa đã và đang chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp đóng góp tiền của và bằng những việc làm tình nghĩa, thiết thực để chia sẻ những khó khăn với người có công với cách mạng, hộ nghèo, người yếu thế theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm trao quà tết cho các hộ nghèo xã Quảng Phú (Thọ Xuân).

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trở lại xã Quảng Phú (Thọ Xuân), khác với nhiều năm về trước, vùng quê bán sơn địa này giờ đã “thay da đổi thịt”. Đón chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Bùi Minh Ngọc cho biết: “Toàn xã có 1.931 hộ dân, với 5.836 nhân khẩu, đồng bào công giáo chiếm hơn 97%. Qua rà soát, trong xã hiện còn 53 hộ nghèo, 115 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 82 người có công. Nhằm tri ân những người có công với cách mạng và chia sẻ khó khăn đối với các hộ nghèo, người yếu thế có điều kiện vui xuân, đón tết đầm ấm, sum vầy, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà cho các đối tượng”.

Theo đó, từ nguồn ngân sách xã và Quỹ vì người nghèo, xã đã trao tặng 82 suất quà cho 82 hộ gia đình người có công; trao tặng quà cho 34 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị 25,2 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã cũng tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng giá trị 10 triệu đồng. Trước đó, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VinGroup phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Thọ Xuân đã đến trao 115 suất quà cho 115 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người yếu thế trên địa bàn xã Quảng Phú, với tổng giá trị 65 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Quảng Phú.

Giáo dân Vũ Văn Kiền ở thôn 9 - nạn nhân chất độc hóa học, không dấu được sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, chia sẻ: “Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ hoặc lễ, tết, cấp ủy, chính quyền xã đều đến nhà để thăm hỏi, tặng quà cho tôi và các hộ gia đình chính sách. Điều này giúp gia đình tôi cùng các đối tượng chính sách, hộ nghèo khác luôn cảm thấy ấm lòng”.

Đâu chỉ có chia sẻ yêu thương trong dịp tết, với tinh thần “Yêu thương và phục vụ”, đồng bào công giáo ở 9 giáo xứ trên địa bàn huyện Thọ Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong 7 năm qua, đồng bào đã cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện quyên góp tiền của, công sức, vật liệu làm mới, sửa chữa 22 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong đó, các linh mục và hội đồng giáo xứ, Quỹ Caritas Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, thông qua các linh mục đã kêu gọi, quyên góp kinh phí hỗ trợ 19 con bò sinh sản với trị giá 215 triệu đồng để giúp 19 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tạo sinh kế lâu dài. Từ nguồn hỗ trợ ấy, nhiều hộ đã đẩy mạnh phát triển sản xuất kết hợp chăn nuôi, vươn lên thoát khỏi nghèo khó. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Thọ Xuân giảm từ 15,5 % (năm 2015) xuống còn 4,01%; có 80% gia đình có nhà kiên cố từ cấp 4 trở lên; 100% hộ gia đình có ti vi, xe máy và tiện nghi phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Toàn huyện hiện có 839 hộ gia đình đồng bào công giáo có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên...

Tương tự, hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và với tinh thần “Từ thiện, bác ái, người công giáo sống đạo tình thương”, đồng bào công giáo huyện Nga Sơn luôn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người gặp khó khăn. Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết công giáo huyện, từ 2015 đến 2022 giáo dân đã cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 3,7 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí từ các chính sách an sinh của Nhà nước, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Nhân dân ở từng khu dân cư, cấp ủy, chính quyền huyện đã kịp thời hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 945 nhà Đại đoàn kết. Trong đó, có hơn 100 nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo. Mặt khác, đồng bào công giáo trong huyện còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 528 triệu đồng; Quỹ “Nạn nhân chất độc da cam” được 166 triệu đồng; ủng hộ người dân các địa phương bị bão lụt, thiên tai với số tiền là 877 triệu đồng.

Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện lời huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, đồng bào công giáo cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động ngày càng hiệu quả. Trong giai đoạn 2020-2022, đồng bào công giáo đã tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp với số tiền 114 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách Nhà nước, hỗ trợ của các nhà hảo tâm và Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 69 nhà Đại đoàn kết với trị giá 5,556 tỷ đồng. Trong đó, năm 2020 hỗ trợ xây dựng 3 nhà cho 3 hộ gia đình công giáo tại giáo xứ Hữu Lễ (Thọ Xuân); năm 2021 hỗ trợ xây 14 nhà cho 14 hộ gia đình công giáo tại giáo xứ Yên Khánh (Yên Định); hỗ trợ xây dựng 52 nhà tại các huyện Yên Định, Thọ Xuân, Thạch Thành. Đồng thời, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 383 tỷ đồng. Các hoạt động từ thiện, bác ái của đồng bào công giáo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 5,05%.

Bài và ảnh: Trần Thanh