Đông ấm yêu thương

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Tình nguyện mùa đông 2020” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Huyện đoàn Yên Định tổ chức chương trình đông ấm vùng cao tại huyện Mường Lát. Ảnh: Lê Phượng

Đó là khẩu hiệu nhưng cũng là thông điệp ý nghĩa và đậm tính nhân văn sâu sắc của phong trào tình nguyện mùa đông đang thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị cùng chung tay, góp sức để chia khó với đồng bào vùng cao, người nghèo, sưởi ấm những mảnh đời khó khăn vượt qua mùa đông giá lạnh...

“Xóa đi hết không gian chia cắt mọi người, tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn...”. Không chỉ khoảng cách về địa lý, không gian đang được ngắn lại mà khoảng cách giữa con người với con người cũng đang dần được xóa tan khi hành trình tình nguyện mùa đông mang hơi ấm tình người và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã “cập bến” các bản làng vùng cao Thanh Hóa. Với mong muốn đem đến một cuộc sống ấm no cho đồng bào nghèo, hằng năm chương trình “Đông ấm xứ Thanh” do Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa, thiết thực như “Áo ấm vùng cao” nhằm hỗ trợ áo ấm, đồng phục cho các em học sinh và áo ấm, chăn màn cho bà con Nhân dân các xã khó khăn; “Đồng hành cùng em tới trường” - hỗ trợ vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt; “Phát thuốc miễn phí” - tặng túi thuốc thông dụng giúp bà con không có điều kiện thường xuyên tiếp xúc với các dịch vụ y tế phòng tránh được các bệnh cơ bản; “Tết với bản làng” - hỗ trợ người dân các phần quà tết để bà con có một cái tết ấm áp hơn. Đây là những chương trình được phát động từ năm 2010 và đã triển khai rộng khắp ở các huyện miền núi như: Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Qua đó, đã tổ chức quyên góp và trao tặng hàng trăm nghìn chiếc áo ấm, đồ dùng học tập, sách vở; cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí; các suất học bổng, suất quà tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Cùng với chương trình “Đông ấm xứ Thanh”, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo năm 2020” và chương trình “Tình nguyện mùa đông”, nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện mùa đông ý nghĩa, thiết thực. Mới đây, tại thôn Giỏi, xã Vân Am (Ngọc Lặc), Huyện ủy Ngọc Lặc đã trao 15 suất quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 300 bộ quần áo mùa đông cho trẻ em của xã; Huyện đoàn đã ủng hộ kinh phí 5 triệu đồng để đóng góp xây dựng nông thôn mới tại thôn Giỏi, đồng thời huy động hơn 200 đoàn viên, thanh niên ra quân làm đường giao thông nông thôn tại thôn Giỏi. Trước đó, tại huyện Thường Xuân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông 2020”. Tại lễ ra quân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao 300 triệu đồng cho hội viên, thanh niên ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ; tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, 20 xe đạp cho học sinh huyện Thường Xuân; trao 400 triệu đồng hỗ trợ xây công trình “Trường đẹp cho em” tại Trường Mầm non xã Xuân Lẹ, trao 210 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 học sinh mồ côi của huyện; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tầm soát ung thư cho gần 500 người dân trong huyện. Ngoài ra, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn tặng 124 suất quà cho già làng, trưởng bản, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bát Mọt; khởi công điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Bát Mọt. Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh: Đây là chương trình hằng năm, chung sức giúp đỡ thanh niên, thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người có dân số dưới 10.000 người. Các hoạt động của chương trình này gồm: “Đông ấm cho em”; hỗ trợ xây “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; tặng quần áo, chăn mền, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho học sinh... Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi đông đảo các đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và mưa lũ tại miền Trung ảnh hưởng đến đời sống xã hội, hơn lúc nào hết, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng.

Lê Phượng