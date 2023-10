Đổi giấy phép lái xe trực tuyến: Nhiều tiện ích cho người dân

Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và giảm áp lực cho cơ quan hành chính Nhà nước, ngành giao thông - vận tải (GTVT) đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GTVT cấp. Đây là 1 trong 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 được cả nước quan tâm thực hiện.

Công chức Sở Giao thông - Vận tải hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến.

Ngày 27-9-2021, Bộ GTVT triển khai thử nghiệm đổi GPLX do ngành GTVT cấp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chính thức thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ 15-11-2022. Nếu như trước đây, muốn đổi GPLX, người dân phải đến Sở GTVT và chờ cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ để xử lý. Nhưng nay, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người dân có thể ở bất kỳ đâu miễn có internet, có máy tính hoặc điện thoại thông minh đều có thể nộp hồ sơ đổi GPLX. Việc đổi GPLX trực tuyến không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn tạo sự công khai, minh mạch, giảm phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Để việc đổi GPLX trực tuyến được thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở GTVT Thanh Hóa đã triển khai các điều kiện cần thiết để công dân dễ dàng thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Cục Đường bộ Việt Nam và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Sau khi triển khai trên phạm vi toàn quốc, Sở GTVT đã thành lập tổ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi GPLX; các bộ phận chuyên môn và công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thao tác mẫu và hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và thực hiện đổi GPLX trực tuyến. Công tác tuyên truyền được sở đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như xây dựng video hướng dẫn các bước thực hiện; đăng tải rộng rãi trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn và trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, youtube... để nhiều người dân biết và nộp hồ sơ trực tuyến. Để thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện, Sở GTVT đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đổi GPLX trực tuyến thông qua việc quét mã QR (gồm video và tài liệu hướng dẫn kèm theo). Người dân chỉ cần quét trên điện thoại thông minh sẽ tự động tải được video và tài liệu để làm theo dễ dàng.

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đã vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, khi công dân đến đổi GPLX trực tiếp, trung tâm sẽ hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tài khoản thanh toán trực tuyến để thực hiện đổi GPLX trực tuyến. Bưu điện tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn đổi GPLX đến người dân tại 648 điểm bưu điện của 27 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 78 bưu cục và 570 bưu điện văn hóa xã); chuyển phát kết quả đổi GPLX đến tận nhà nếu người dân có nhu cầu. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám và cấp giấy khám sức khỏe điện tử; cung cấp cho người dân giấy khám sức khỏe có mã số để tra cứu; bảo đảm 100% các trường hợp khám sức khỏe có kết luận “Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng...” đều được cập nhật, liên thông ngay sau khi khám để thuận lợi cho người dân khai thác và tra cứu dữ liệu. Bệnh viện Công an tỉnh, Bệnh viện Đức Thiện là 2 đơn vị thực hiện thí điểm khám, cấp giấy khám sức khỏe điện tử và đổi GPLX toàn trình từ ngày 27-9-2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để đông đảo Nhân dân biết về những tiện ích của đổi GPLX trực tuyến. Hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người lái xe thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và trên Cổng dịch vụ công quốc gia khi người lái xe đến thực hiện chứng thực bản sao điện tử giấy khám sức khỏe. Tổ công nghệ số cộng đồng cũng tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản dịch vụ công, đổi GPLX trực tuyến.

Với sự vào cuộc tích cực của Sở GTVT và các ngành, các địa phương, số lượng công dân thực hiện đổi GPLX trực tuyến ngày càng cao. Những tháng gần đây, Sở GTVT đã tiếp nhận và giải quyết thành công hơn 1.580 hồ sơ trực tuyến, trong đó riêng tháng 9-2023 tiếp nhận và giải quyết hơn 1.000 hồ sơ. Anh Phạm Văn Thuận, chuyên viên Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GTVT cho biết: “Các trường hợp đổi GPLX được thực hiện trực tuyến mức độ 4 là người có GPLX do ngành GTVT cấp, bằng vật liệu PET (thẻ nhựa). Các trường hợp cấp đổi là người có GPLX mà thông tin về năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên GPLX có sai lệch với chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; người có GPLX bị hỏng; người có GPLX đến hạn đổi theo quy định. Sau gần một năm chính thức triển khai, do tâm lý ngại thay đổi thói quen và do trình độ công nghệ thông tin của người dân vẫn còn hạn chế nên tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do làm tốt công tác tuyên truyền nên trong tháng 9-2023, số hồ sơ đổi GPLX trực tuyến tăng vọt so với trước. Ngày cao điểm chúng tôi tiếp nhận tới 125 hồ sơ cấp đổi GPLX trực tuyến”.

Cấp đổi GPLX trực tuyến rất dễ thực hiện. Anh Lưu Văn Thuận, xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, cho biết: “Tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để đổi GPLX ô tô hạng B2. Lúc đầu tôi cũng băn khoăn vì chưa biết cách thức đổi GPLX trực tuyến toàn trình thực hiện như thế nào. Nhưng được công chức Sở GTVT hướng dẫn đăng ký tài khoản và hoàn thành các bước đổi GPLX trực tuyến, tôi thấy rất đơn giản, nhanh gọn và dễ sử dụng”.

Để thúc đẩy và tăng số lượng công dân thực hiện đổi GPLX trực tuyến, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành rất cần sự tham gia tích cực từ phía người dân nhằm hướng tới một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch.

Bài và ảnh: Thu Vui