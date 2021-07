Đoàn Thanh niên huyện Quảng Xương sẵn sàng tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng 5-7, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quảng Xương đã triển khai kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 và trao hỗ trợ cho 4 đội hình thanh niên tình nguyện tại các điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đoàn Thanh niên huyện Quảng Xương sẵn sàng cho chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

Theo đó, thời gian cao điểm được tổ chức hoạt động từ ngày 5-7 đến ngày 9-7 tại 4 địa điểm thi là: Trường THPT Quảng Xương I, Quảng Xương II, Quảng Xương IV, THPT Đặng Thai Mai. Mỗi một điểm thi được thành lập 1 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 15-20 thành viên.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Quảng Xương trao hỗ trợ 76 thùng nước uống, 48 chai nước rửa tay sát khuẩn cho 4 đội hình thanh niên tình nguyện tại các điêm thi.

Vào những ngày diễn ra kỳ thi các đội hình thanh niên tình nguyện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo trật tự, an toàn ở các trung tâm, các điểm thi. Trong đó, tiến hành đo thân nhiệt, đặt nước rửa tay sát khuẩn tại các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực thi. Phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc. Phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh - trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông; phối hợp với các bệnh viện, các trạm y tế địa phương, các trường tổ chức điểm thi phối hợp xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe…

Trước đó, các đội thanh niên tình nguyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình “Tiếp sức mùa thi” đến người dân, thí sinh và người nhà thí sinh trên địa bàn huyện thông qua hệ thống phát thanh, fapage, facebook của các đơn vị; thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ thí sinh và tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho chương trình; tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh. Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Ngọc Huấn