Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa chung tay phòng, chống dịch, bệnh COVID-19

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng góp phần phòng, chống dịch COVID-19, từ hơn 2 tuần nay Đoàn Thanh niên (ĐNT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, vận động, cập nhật thông tin tới đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch, bệnh và các biện pháp phòng, chống.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã làm hình ảnh đoàn viên Công an dưới hình thức ảnh hoạt hình sinh động đặt ở cổng trụ sở Công an tỉnh, các khu vực thang máy, nhà khách, bộ phận tiếp công dân, cửa vào làm việc của các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhiều người để tuyên truyền mọi người tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo đảm an ninh - trật tự khu cách ly tại tòa nhà số 10, khu chung cư Đông phát, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), tặng 500 khẩu trang y tế (qua cán bộ làm công tác trực chốt phát cho người dân), 5 chai nước sát khuẩn và 1.000.000 đồng nhằm chia sẻ với đồng chí, đồng đội nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc Hương