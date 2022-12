Để không còn nỗi lo mất an toàn với đường dây điện

Một số vị trí cột điện và đường dây xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến. Đó là thực trạng hệ thống điện ở một số thôn của xã Vạn Hòa và Vạn Thắng (Nông Cống).

Người dân thôn Phố Mới, xã Vạn Thắng, Nông Cống lo lắng bị nhiễm điện mỗi khi mùa mưa bão.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ngày 11-8-2022 tại huyện Nông Cống, cử tri 2 xã Vạn Hòa, Vạn Thắng đã kiến nghị với các đại biểu về việc cải tạo nâng cấp cột và đường dây 0,4 kV xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo kiến nghị của cử tri, chúng tôi tìm về thôn Đồng Thanh, xã Vạn Hòa. Theo lãnh đạo xã, đây là thôn đang phấn đấu về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, song hệ thống cột điện và đường dây điện bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho Nhân dân. Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Đồng Thanh Nguyễn Huy Phong nhiệt tình chở chúng tôi đi một vòng quanh thôn, chỉ cho chúng tôi xem những vị trí cột điện và dây điện bị xuống cấp.

Dừng chân trước một hộ dân, ông Phong cho biết: Hệ thống điện lưới của thôn được Nhân dân đóng góp làm từ năm 1998. Thời điểm đó, do ít tiền nên mỗi cây cột điện chỉ mua với giá 230 nghìn đồng, dây điện chủ yếu là dây trần. Qua năm tháng sử dụng cùng với nhu cầu phát triển của xã hội, đường giao thông nông thôn được tôn nền, đổ bê tông cao lên, nhà cửa của người dân được xây dựng kiên cố, cao tầng trong khi cột điện thì vẫn như cũ, dẫn đến hệ thống dây điện thấp sát với nhà dân.

Thấy chúng tôi đứng trò chuyện ngoài ngõ, chị Lê Thị Hiền cùng một số người dân đi lại phản ánh: Nhà chị lợp mái tôn phải dùng luồng chống đường dây điện lên mấy nấc để cao hơn so với nhà, sau đó mua ống nhựa bọc dây điện lại để bảo đảm an toàn. Ngày nắng thì không sao, chứ ngày mưa nơm nớp lo bị nhiễm điện. “Chúng tôi đã đề nghị với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kiến nghị với đơn vị cung cấp điện quan tâm đầu tư nâng cấp lại hệ thống điện trong thôn để bảo đảm an toàn cho người dân”- chị Hiền cho biết.

Đem những kiến nghị và lo lắng của người dân thôn Đồng Thanh trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hòa Đỗ Ngọc Long, được biết trước kia hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn xã là do Nhân dân tự đóng góp. Nhân dân cũng tự chôn cột điện nên không theo quy chuẩn, khoảng cách giữa các cột không bằng nhau, chiều cao có cột thì 3 m, có cột lại 4 m, 100% đường dây điện đều là dây trần, dẫn đến đường dây bị chùng, võng ở nhiều vị trí, gây mất an toàn cho Nhân dân. Từ khi bàn giao về cho Điện lực Nông Cống quản lý, hệ thống điện lưới trên địa bàn xã đã được quan tâm cải tạo, đầu tư. Từ 2 trạm điện biến áp nay tăng lên 8 trạm, 80% đường dây điện đã được bọc dây trần. Duy chỉ còn lại thôn Đồng Thanh và một số nhánh nhỏ của các thôn Cẩm, Vạn Thọ đường dây điện thấp, chủ yếu là dây trần, người dân kiến nghị, UBND xã đã đề nghị với ngành điện tiếp tục ưu tiên đầu tư, nâng cấp để xã phấn đấu về đích nông thôn kiểu mẫu vào năm 2023.

Cùng thực trạng trên, khi đề cập về những kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Châu Hồng Tuấn đã cử người đưa chúng tôi xuống thôn Nhuệ Thôn.

Chỉ cho chúng tôi xem hệ thống dây điện trần bị sà xuống hàng cây, các loại cây dây leo quấn chặt lấy cột và dây điện, Trưởng thôn Nhuệ Thôn Nguyễn Xuân Tương cho biết: “Từ đầu thôn đến cuối thôn có khoảng 4 km đường điện được đầu tư cách đây hơn 20 năm nên đã xuống cấp. Trong những cuộc họp tiếp xúc cử tri, người dân trong thôn đã kiến nghị về việc hệ thống đường điện xuống cấp, đề nghị Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Mỗi khi trời mưa, gió, dây điện sà xuống hoặc đứt, chúng tôi phải cử người trông coi, đợi thợ điện đến để sửa chữa. Sau khi kiến nghị nhiều lần, mới đây công ty cho thay thế 1,2 km đường dây điện bọc. Song, so với hệ thống dây điện trần xuống cấp mà Nhân dân trong thôn đang sử dụng thì không thấm vào đâu”.

Rời thôn Nhuệ Thôn, cán bộ xã dẫn chúng tôi ra thôn Phố Mới. Dù nằm ở gần trung tâm xã, nhưng cột điện nằm trong mái tôn nhà dân, các loại dây điện “bò” sát mái tôn, giăng mắc như tơ nhện. Ông Nguyễn Văn Đáng, Trưởng thôn Phố Mới phản ánh: Hệ thống điện lưới của thôn được xây dựng từ rất lâu rồi, lúc đó chưa hình thành khu dân cư, sau này hình thành khu dân cư người dân xây dựng nhà sát nhà, cơi nới thêm mái tôn để làm bán bình buôn bán. Đường thì cao, nhà cũng cao, cột điện thì vẫn thế nên dẫn đến hệ thống dây điện sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là mùa mưa bão. Trước thực trạng trên, từ năm 2020 đến nay năm nào dân cũng kiến nghị với chính quyền địa phương và Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, nhưng đã gần đến Tết Quý Mão 2023 rồi vẫn chưa được giải quyết.

Làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng Châu Hồng Tuấn cho biết thêm: Vạn Thắng là một trong những xã có điện sớm nhất của huyện Nông Cống. Thời điểm ấy người dân tự đóng góp tiền để mua dây và đổ cột điện nên hệ thống lưới điện không được chất lượng. Từ khi Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tiếp quản, công ty đã quan tâm đầu tư thêm trạm biến áp và thay thế một phần cột điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho Nhân dân. Tuy nhiên, hệ thống dây điện của xã trước kia là dây trần, nay đã xuống cấp, nhiều chỗ bị võng xuống, gây mất an toàn cho người dân. Xã cũng đã làm công văn gửi huyện, Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa về việc đề nghị khắc phục hệ thống cột và dây điện truyền tải trên địa bàn xã. Hiện xã đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nên đường giao thông nông thôn phải mở rộng, đồng nghĩa với việc hơn 100 cột điện, dây điện nằm giữa lòng đường phải di dời vào bên trong. Xã đang đề nghị với công ty phối hợp cùng với địa phương di dời hệ thống cột điện và thay thế một số tuyến đường dây hạ thế đã xuống cấp.

Trước kiến nghị của người dân cũng như thực trạng hệ thống lưới điện của một số thôn trên địa bàn 2 xã Vạn Thắng và Vạn Hòa xuống cấp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Đủ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa. Ông Đủ cho biết: Công ty tiếp nhận lưới điện của xã Vạn Thắng từ năm 2007, lúc tiếp nhận trên địa bàn xã có 4 trạm biến áp. Từ khi tiếp nhận đến nay, công ty đầu tư thêm 6 trạm biến áp có công suất 250 KVA/1 trạm, cơ bản đáp ứng đủ lượng điện tiêu dùng trong Nhân dân. Tuy nhiên, do địa bàn xã Vạn Thắng rộng, có một số thôn, dân cư sống thưa thớt nên còn một số nhánh điện hạ thế đã xuống cấp. Trước những kiến nghị của Nhân dân, công ty đã về khảo sát và dự kiến từ nay đến trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện dần những phần bất cập của lưới điện hạ thế để Nhân dân được đón tết an toàn. Tuy nhiên, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện, tránh cơi nới xây dựng nhà ở, bán bình ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện nông thôn.

Đối với kiến nghị của người dân xã Vạn Hòa, Giám đốc Điện lực Nông Cống Nguyễn Hải Đăng cho biết: Thời gian qua ngành điện đã nỗ lực đầu tư lắp đặt thêm một số trạm biến áp để bảo đảm cung cấp điện cho Nhân dân. Hệ thống dây điện cũng đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Ngay từ quý II/2022 Điện lực Nông Cống đã có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp bao gồm thay dây và cột không đảm bảo tiêu chuẩn, toàn xã Vạn Hòa đã thay thế được 80% đường điện dây bọc. Hiện còn lại trạm 2 và trạm 5, do khó khăn về nguồn vốn nên tạm thời chưa thực hiện được.

"Chúng tôi luôn đặt tính mạng người dân là trên hết, và rất trăn trở vì điều này. Vì vậy, khi dân kiến nghị chỗ nào có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người dân, chúng tôi đều khắc phục khó khăn bằng cách dùng vật tư thu hồi và vật tư từ các dự án khác nhanh chóng thay thế, sửa chữa. Từ nay đến Tết Nguyên đán, Điện lực Nông Cống sẽ khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ lưới điện, tranh thủ khi có nguồn vốn sẽ ưu tiên thực hiện ngay việc đầu tư, cải tạo để sớm khắc phục những tồn tại, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: Ngân Hà