Đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Vận động, hỗ trợ phụ nữ Việt Nam sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hoá các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Phụ nữ huyện Hà Trung trong trang phục áo dài truyền thống (Ảnh: Phan Nga).

Tỉnh Thanh Hóa có 559 đơn vị hành chính cấp xã, phụ nữ chiếm trên 1 triệu dân số toàn tỉnh, với 4.393 chi hội phụ nữ, thu hút gần 581 nghìn hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội.

Nhằm hiện thực hoá một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá là “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, những năm qua công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế trên địa bàn đã đạt được những kết quả to lớn không chỉ khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ Thanh Hoá trong gia đình và xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo của phụ nữ gắn với thực hiện khâu đột phá “Tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU và số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh” được triển khai đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực, mở rộng kết nối các chương trình, xây dựng các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị “Sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch” phù hợp với từng địa phương, đã mang lại kết quả tích cực, khơi dậy ý chí, phát huy được nội lực của phụ nữ. Các mô hình được gắn kết với thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Hội như: “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Ngân hàng bò”, “Con giống niềm tin”, “Trao sinh kế bền vững”… tạo nên phong trào rộng lớn trong hội viên giúp nhau về vốn, ngày công, con giống, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, đã có 82.307 lượt hộ nghèo được các cấp Hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá 114.884 triệu đồng.

Đặc biệt, các cấp Hội đã nỗ lực vận động nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 16 xã biên giới khó khăn với tổng trị giá 13 tỷ đồng; triển khai nhiều hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Phụ nữ huyện Đông Sơn chăm sóc đường hoa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (Ảnh: Lê Hà)

Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm có bước chuyển mới, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp, liên kết đào tạo nghề cho 53.943 phụ nữ, trong đó trên 80% trở lên chị em sau đào tạo nghề được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm. Cùng với đó, chủ động mở rộng phối hợp tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ TYM, Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng nguồn vốn do Hội quản lý là 9.521 tỷ 849 triệu đồng, cho 189.910 phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 824.299 lượt hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 25 lớp tập huấn nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp và xây dựng các ý tưởng khởi nghiệp cho 1.250 phụ nữ; đã có 10.843 chị được Hội hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 661 doanh nghiệp do nữ làm chủ được thành lập. Hiệp hội Doanh nhân nữ và 14 câu lạc bộ Nữ doanh nhân có nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ phụ nữ thực hiện ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, dạy nghề, tạo việc làm; đồng thời tích cực tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền, vận động, tư vấn, kết nối, hỗ trợ phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 153 mô hình phát triển kinh tế tập thể do nữ làm chủ, trong đó thành lập mới 62 hợp tác xã. Đồng thời tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể đã thành lập. Thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã giúp cho 15.075 hộ phụ nữ thoát nghèo, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 3,27%...

Phụ nữ thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) với mô hình điểm khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp tiêu biểu (Ảnh: Phan Nga).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thanh Hoá sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế cũng còn nhưng hạn chế: Một số tổ chức Hội chưa mạnh dạn chỉ đạo xây dựng mô hình mới tập hợp, thu hút hội viên sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế; một bộ phận nhỏ chị em còn có tư tưởng tự ti, bằng lòng với khó khăn, thiếu ý thức vươn lên. Mặt khác, thiếu kiến thức về kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp, thiếu kinh nghiệp thực tiễn, nguồn lực vật chất để thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế; một số cơ sở Hội chưa thật sự nhạy bén, chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế cho hội viên… gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhằm đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn tỉnh sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Thanh Hoá cần tập trung làm tốt một số nội dung: Đẩy mạnh và đa dạng các hình thức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Tăng cường hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Tăng cường hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp phát triển kinh tế cho hội viên… gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường nguồn lực về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Có thể khẳng định, những hoạt động thiết thực, cụ thể của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đối với công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả, đây không chỉ là thành quả chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh “kiểu mẫu” của cả nước, còn góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

ThS. Phạm Bá Thịnh

(Trường Chính trị tỉnh)

