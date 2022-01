Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Tính đến ngày 31-12-2021, trên địa bàn tỉnh có 3.339.251 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 79.019 người (tăng 2,42%) so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tham gia BHXH, BHYT bắt buộc 396.093 người, tham gia BHXH tự nguyện là 77.783 người, chỉ tham gia BHYT là 2.865.375 người. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 9.319.547 triệu đồng, tăng 629.745 triệu đồng (tăng 7,24%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt 100,5% kế hoạch.

Huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác chấn chỉnh, thu hồi nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt được triển khai và với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, BHXH tỉnh thực hiện tốt việc thu hồi nợ đọng BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong năm 2021, ngành BHXH đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển số người tham gia và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT và BHTN; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra đột xuất; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm; Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đồng thời, BHXH tỉnh triển khai đồng bộ 10 giải pháp thu hồi nợ đọng: Phân công trách nhiệm cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu nợ; hằng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến chủ sử dụng lao động để thực hiện đôn đốc việc đóng, nộp BHXH, BHYT, BHTN; cử cán bộ quản lý đến đơn vị để đôn đốc nộp BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh thực hiện thanh tra chuyên ngành, để đôn đốc thu nợ gần 100 doanh nghiệp; phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại một số đơn vị nợ BHXH với số tiền lớn, thời gian kéo dài. Hàng tháng gửi công văn đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tới các đơn vị sử dụng lao động có số nợ từ 3 tháng trở lên. Lập hồ sơ doanh nghiệp vi phạm theo Điều 214 “Tội gian lận BHXH, BHTN”, Điều 215 “Tội gian lận BHYT”, Điều 216 “Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động” theo Bộ luật Hình sự để đề nghị cơ quan công an khởi tố theo quy định của pháp luật. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo đôn đốc công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tham mưu cho UBND cấp huyện thông báo đôn đốc thu nợ hàng tháng đến từng đơn vị sử dụng lao động. Tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có ký quy chế phối hợp để vận động, đôn đốc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Nói không với nợ đọng BHXH” phát sóng định kỳ 2 lần/tháng vào tối thứ 2 trên chương trình thời sự. Tiếp tục phối hợp thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp qua các ngân hàng; tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thực hiện chính sách với người lao động, thông qua công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia; làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên từng địa bàn. Cơ quan BHXH thực hiện định kỳ báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là tình hình trốn đóng, nợ đóng đến thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trên địa bàn để lãnh đạo và phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề nghị không biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm, nhưng đến hết tháng 12-2021, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3.077 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số lao động nhiều, số tiền nợ lớn và kéo dài, như: Công ty TNHH FLC SamSon Golf&Resort; Công ty CP Lilama 5; Xí nghiệp Sông Đà 10/5; Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4; Công ty TNHH MTV JLG Vina... Một số doanh nghiệp có số nợ lớn, số lao động ít hoặc đã giảm hết, thời gian nợ kéo dài, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều lần nhưng không thu hồi được nợ, như: Công ty CP Xây dựng Hancorp.2; Công ty CP Sản xuất và Thương mại Ba Lan - Bỉm Sơn; Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long; Công ty CP Ô tô Minh Chánh; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Minh Dũng... Đến nay, BHXH đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để thực hiện quy trình khởi tố 4 đơn vị là Công ty CP Xây dựng Hancorp.2, Công ty TNHH TS Vina - Yên Định, Công ty TNHH may Vạn Hà - Thiệu Hóa và Công ty TNHH may Đa Lộc - Hậu Lộc.

Để hạn chế và khắc phục tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm; thực hiện công khai danh tính các đơn vị nợ bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình trong công tác quản lý nợ; đôn đốc thu nợ bảo hiểm theo quy định; tăng cường cử cán bộ đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đối chiếu, đôn đốc thu nộp bảo hiểm và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ bảo hiểm nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động cũng như an sinh xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: Hà Phương