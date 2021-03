Đánh giá tiến độ thực hiện dự án cấp căn cước công dân gắn chíp

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả, tiến độ triển khai Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Trên địa bàn toàn tỉnh có 2.947.938 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Từ ngày 21-12-2020 đến 6-3-2021, các đơn vị Công an trong tỉnh đã thu nhận được 92.629 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp. Hiện tại vẫn còn trên 2,8 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được thu thập hồ sơ để cấp CCCD gắn chíp, điều này đang đặt ra cho Công an Thanh Hóa rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương, mà chủ công, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tranh thủ từng giờ, từng phút, làm ngày, làm đêm với nhiều cách làm sáng tạo và sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo tiến độ đề ra.

Các đại biểu đã báo cáo tình hình kết quả, tiến độ, những cách làm hay, sáng tạo, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong trong quá trình thực hiện. Theo đó, để đảm bảo đúng tiến độ đề ra, đa số các đơn vị đều tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc, chia ca, chia kíp để thu thập hồ sơ CCCD cho công dân.

Ngoài 1 kíp trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở cơ quan, các đơn vị còn chia thành nhiều tổ trực tiếp xuống các khu dân cư phối hợp với chính quyền cơ sở cấp CCCD lưu động cho công dân, tất cả các đơn vị đều thực hiện làm cả ngày, lẫn đêm, cả thứ 7, chủ nhật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, sự cố gắng nỗ lực của Công an các đơn vị trong tỉnh trong thực hiện “chiến dịch” này.

Đồng chí cũng chia sẽ với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã không quản ngày đêm, nhiều đồng chí nhiều ngày liên tục không có ngày nghỉ để thu thập, hoàn thiện hồ sơ CCCD cho công dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng đây “vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng Công an Nhân dân” như tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, nên các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thanh phố cần khắc phục khó khăn, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các biện pháp công tác để đạt được hiệu quả cao nhất.

Ngay sau hội nghị này, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo với Chủ tịch UBND huyện toàn bộ nội dung cuộc họp để các đồng chí biết, lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện “chiến dịch”, cần thành lập tổ công tác để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đình Hợp