Đảm bảo an toàn cho Nhân dân, du khách tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai trương Lễ hội du lịch biển

Với mục tiêu bảm bảo an toàn cho các các đại biểu, Nhân dân và du khách tham dự Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai trương du lịch hè Sầm Sơn năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các phòng Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Lễ kỷ niệm và khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 23-4 tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn với nhiều chương trình đặc sắc. Nhằm đảm bảo an ninh – trật tự, ATGT, trật tự công cộng, ngay từ chiều 23-4, lực lượng chức năng gồm công an, cảnh sát giao thông, cơ động, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và lực lượng dân quân tự vệ, quân sự đã có mặt ở khu vực sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn cũng như các tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sĩ các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa để phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Cùng với đó Công an tỉnh Thanh Hoá đã thành lập hơn 100 tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cắm chốt đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng công an phân luồng, phân tuyến hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ và đấu tranh phòng, chống tội phạm; xử lý các tình huống lợi dụng buổi lễ để gây rối ảnh hưởng đến ANTT…

Từ 15h đến 24h ngày 23-4, thành phố Sầm Sơn cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã. Cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành TP Sầm Sơn. Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm TP Sầm Sơn; chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, TP Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ). Theo đó, tuyến đường Hồ Xuân Hương đến 17 giờ chiều nay đã không còn các loại xe đạp, xe điện lưu thông trên tuyến đường, đảm bảo đường thông thoáng.

Cùng với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn, tại khu vực bãi biển, các đội cấp cứu biển cũng đã có mặt từ 14 giờ chiều để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Hiện nay, thành phố Sầm Sơn có hơn 40 thành viên thuộc đội cấp cứu biển Sầm Sơn.

Ghi nhận chiều 23-4, hàng nghìn du khách xuống tắm biển Sầm Sơn, đội cấp cứu biển đã tăng cường thêm lực lượng, đảm bảo an toàn cho du khách.

Cùng với đó, đội an ninh trật tự du lịch thành phố Sầm Sơn tăng cường các đội tuần tra, kiểm soát tại các điểm du lịch để kịp thời ngăn chặn tình trạng cướp giật tài sản, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; thông báo rộng rãi “đường dây nóng” trên các phương tiện thông tin đại chúng để du khách, người dân liên hệ cung cấp thông tin.

Lực lượng PCCC và CNCH cùng với lực lượng y tế... cũng đã có mặt để đảm bảo buổi lễ tối nay diễn ra thành công.

Tin rằng, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng sẽ góp phần làm nên thành công cho lễ kỷ niệm và khai trương du lịch Sầm Sơn diễn ra vào 20 giờ tối nay (23-4).

Ngọc Huấn - Hoàng Đông