Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách lên Am Tiên sau ngày “mở cổng trời”

Vào ngày mùng 9 tháng Giêng hàng năm quần thể di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên thực hiện nghi lễ “mở cổng trời”. Trong ngày mùng 10-2 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần) ngay từ sáng sớm trong màn sương mù dày đặc kèm mưa phùn người dân vẫn nô nức về đây “trẩy hội” và thực hiện các “nghi lễ” cầu an trong năm mới.

Trong màn sương mù dày đặc và mưa lạnh, song ngay sau ngày “mở cổng trời” nhiều người đã đến Am Tiên từ sáng sớm để dâng hương, hành lễ tại vị trí huyệt đạo.

Quần thể di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn) gắn với Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân xâm lược Ngô năm 248. Sau khi Bà Triệu mất Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ tại quần thể di tích Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên, thị trấn Nưa.

Hiện nay xung quanh vùng núi Nưa còn rất nhiều địa điểm, địa danh gắn với truyền thuyết liên quan đến Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Năm 2009, quần thể di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh này đã được Nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia.

Tương truyền, Việt Nam có 3 huyệt đạo thiêng, ngoài huyệt đạo ở núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) và huyệt đạo ở núi Bà Đen (Tây Ninh) thì huyệt đạo tại Am Tiên chính là huyệt đạo thiêng thứ 3 của đất nước.

Huyệt đạo ở Am Tiên được xem là nơi năng lượng vũ trụ của trời và đất giao hòa. Theo quan niệm dân gian, người dân và du khách khi đến huyệt đạo, nam đi 7 vòng, nữ đi 9 vòng xung quanh sẽ có được may mắn, bình an.

Đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, vãn cảnh Am Tiên ngay từ sáng sớm.

Ghi nhận của phóng viên ngày 10-2 (tức 10 tháng Giêng âm lịch), ngay sau ngày “mở cổng trời” dù lượng người tham quan, vãn cảnh ít hơn so với kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, song lượng người đến dâng hương, chiêm bái vẫn khá đông.

Người dân tản bộ đến khu vực huyệt đạo thiêng tại Am Tiên.

Ngay từ đầu điểm rẽ vào khu vực trung tâm, lực lượng giao thông đã bố trí phân làn, tránh xảy ra ùn tắc cụ bộ. Công tác vận chuyển đưa đón người lên, xuống được tuân thủ theo quy định đảm bảo an toàn vì đường dốc, trơn trượt, sương mù dày hạn chế tầm quan sát. Đến cuối ngày 10 tháng Giêng lượng phương tiện về đây đã giảm, do đó không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ như một số thời điểm trước đó.

Do lượng khách đã giảm so với trước đó nên tất cả phương tiện khi đến đây đều được sắp xếp, bố trí gọn gàng tại khu vực bãi đỗ xe.

Tại cổng vào Ban Quản lý di tích bố trí các bàn đặt nước sát khuẩn, khẩu trang miễn phí phục vụ Nhân dân và du khách đến vãn cảnh, dâng hương. Hệ thống loa truyền thanh tại điểm di tích phát liên tục các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm tại không gian thờ tự và không kéo dài thời gian lưu lại di tích.

Du khách được yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đến di tích.

Bên cạnh đó, để bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, Ban Quản lý di tích cũng thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ thị trấn Nưa đã bố trí nhiều thùng đựng rác dọc các lối vào. Các thành viên được phân công tại các điểm thường xuyên dọn rác, thu bớt hương vàng, tiền lẻ và nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi đến dâng hương, vãn cảnh tại Am Tiên.

