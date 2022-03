Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh phường Phú Sơn

Sáng 10-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội CCB TP Thanh Hóa lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp phường, xã để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, hội viên CCB phường Phú Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ IX đề ra, trong đó có 5/13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB phường đã phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; nhiều đồng chí tích cực rèn luyện, tu dưỡng được tín nhiệm bầu các chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch Hội CCB phường khoá IX trình bày báo cáo tại Đại hội.

Trong phát triển kinh tế, Hội đã thực hiện tốt phong trào CCB nêu cao ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Lực lượng CCB đã nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, nhiều CCB đã trở thành những điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, thúc đẩy phong trào giảm nghèo ở địa phương.

Hội CCB phường cũng thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện do phường phát động.

Đại biểu phát biểu tham luận tại đại hội.

Cùng với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, hằng năm Hội CCB phường đều phát động và triển khai phong trào “CCB gương mấu” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ, 10 tổ CCB tự quản thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ dân phố tuần tra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì hiệu quả mô hình “tiếng kẻng, tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp, nhận cảm hóa và giúp đỡ người lầm lỗi, tù tha tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt Cuộc vận động “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” với phương châm “gương mẫu, nghĩa tình, xứng danh người lính”…

Với nhiều hoạt động thiết thực, 5 năm qua Hội CCB phường Phú Sơn được Ban Thường vụ Hội CCB thành phố đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Thành uỷ TP Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với khẩu hiểu hành động “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội CCB phường Phú Sơn đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm. Điển hình như: Phấn đấu 100% chi hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% trở lên hội viên đạt danh hiệu “hội viên gương mẫu”; hằng năm có 98,5% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “gia đình văn hóa”; giữ vững không có hộ CCB tái nghèo; xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị”...

Để hoàn thành 11 chỉ tiêu chủ yếu, Hội CCB phường đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn để thực hiện.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB phường Phú Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB TP Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB TP Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau Đại hội, Hội CCB TP Thanh Hóa đã tổ chức rút kinh nghiệm để Hội CCB các phường, xã tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình.

Tố Phương