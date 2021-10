Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 180 đại biểu đại diện cho trên 550 hội viên Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết - Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm”, Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa IX; bầu Ban Chấp hành khóa mới và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2016-2021 công tác Hội và phong trào phụ nữ của Công an tỉnh đã tiếp tục được phát triển sâu, rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân. Nhiều mô hình và công trình phần việc phụ nữ đã đem lại hiệu quả cao, góp phần giải quyết tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyên môn, trở thành công việc thường xuyên, có sức lan tỏa trong toàn lực lượng; các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng được tổ chức gắn với nhiệm vụ chuyên môn đã để lại những hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong lòng Nhân dân. Vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đại hội đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng người phụ nữ Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đóng góp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh. Nâng cao năng lực, kỹ năng và bản lĩnh của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí. Thượng tá Hoàng Thị Chung tái cử Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đình Hợp