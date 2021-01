Cựu chiến binh Đàm Tá Thuận - tấm gương trong phong trào thi đua yêu nước

Cựu chiến binh Đàm Tá Thuận.

Nghỉ hưu trở về quê hương sinh sống, cựu chiến binh Đàm Tá Thuận, bí thư chi bộ, trưởng thôn Sơn, xã Đông Lĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đông Lĩnh, tháng 6-1977, Đàm Bá Thuận lên đường nhập ngũ. Sau hơn 3 tháng huấn luyện tại Sư đoàn 324 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, người lính trẻ nhận nhiệm vụ tham gia đội hình Quân tình nguyện Việt Nam sang Lào chiến đấu chống phỉ Vàng Pao. Đến năm 1980, Đàm Bá Thuận về nước và được cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, Đàm Tá Thuận chuyển công tác về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm tháng công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Đàm Bá Thuận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội tin yêu. Năm 2014, ông về nghỉ hưu. Tại quê hương, ông luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Đáng nói hơn, trong vai trò chi hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Sơn, ông còn trực tiếp “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Bằng uy tín của mình, ông đã vận động 100% hộ dân trong thôn tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng/khẩu để đổ bê tông hơn 2 km đường giao thông.

Gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với công việc chung nên năm 2017, ông Thuận được Nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn Sơn. Đây cũng là thời điểm thôn bước vào giai đoạn “nước rút” trong XDNTM. Với tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, ông cùng với các đoàn thể lại tiếp tục vận động Nhân dân thôn Sơn và các con em làm ăn xa quê tự nguyện đóng góp hơn 603 triệu đồng để xây mới khu văn hóa thôn. Sau 6 tháng thi công, đầu năm 2020, khu văn hóa thôn Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của các tầng lớp Nhân dân.

Song song với việc tạo diện mạo mới cho thôn Sơn, ông còn thực hành “Dân vận khéo” để huy động, tập hợp quần chúng Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT)”. Ông Thuận cho biết: “Nhiều năm về trước, tình hình ANTT ở thôn Sơn tương đối phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Với quyết tâm xây dựng một vùng quê yên bình, lãnh đạo thôn đã phối hợp với lực lượng công an xã kiên trì vận động các hộ dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm”. Được tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân trong thôn đã ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT. Nhờ đó, tình hình ANTT, các tệ nạn xã hội ở thôn Sơn có sự chuyển biến rõ nét. Trong 2 năm gần đây, trên địa bàn thôn không để xảy ra vụ việc nào liên quan đến ANTT, các tệ nạn xã hội như: lô đề, cờ bạc giảm hẳn, bà con yên tâm lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bằng sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đầu năm 2019, thôn Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM. Được biết, tại Đại hội chi bộ thôn Sơn nhiệm kỳ 2020-2022, ông Thuận được các đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ. Nhận xét về ông Thuận, đồng chí Nguyễn Văn Chăm, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lĩnh, cho hay: “Ông Đàm Tá Thuận là người hết sức mẫu mực trong cuộc sống, tâm huyết với công việc và gần gũi với Nhân dân. Bằng những cách làm phù hợp, ông đã giúp cho thôn Sơn có nhiều đổi mới”.

Những đóng góp của ông Thuận được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Giữa năm 2020 vừa qua, ông vinh dự được UBND TP Thanh Hóa biểu dương là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, giai đoạn 2015-2020.

Trần Thanh