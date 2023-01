CSGT Công an Thanh Hoá lập điểm chốt hỗ trợ dẫn người dân về quê ăn tết

Với mục đích hỗ trợ người dân đi làm ăn xa về quê ăn tết, bắt đầu từ ngày 18/01/2023 (27 tết), cùng với việc tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT, giữ gìn sự bình yên trên những cung đường, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã thành lập nhiều điểm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người dân ở xa về quê đón tết.

Theo đó, trên dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã lập chốt ở các vị trí thuận lợi (có biển báo để người dân biết) để hỗ trợ các nhu yếu phẩm và hướng dẫn chỉ đường cho người dân trở về quê an toàn, thuận lợi.

Ghi nhận tại các điểm chốt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện Hà Trung, Quảng Xương cho thấy, chỉ trong ngày 18-1, lực lượng CSGT, trật tự đã hướng dẫn và “tiếp tế” nhu yếu phẩm như nước uống, đồ ăn nhẹ cho hàng trăm người dân đi làm ăn xa quê trở về địa phương.

Do điều kiện khó khăn, nhiều người dân chở nhau bằng xe máy từ tỉnh ngoài về quê ăn tết. Ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh những túi xách, balo, khi đón nhận những chai nước suối, chiếc khăn, túi bánh mì nghĩa tình từ tay lực lượng CSGT, nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ và cảm động.

Tại điểm chốt thị xã Bỉm Sơn, chị Vi Thị Vấn, 34 tuổi, quê ở huyện Như Xuân cho biết, do gần tết phương tiện đi lại đông nên vợ chồng tôi chủ động đi xe máy từ Hà Nội về quê. Tuy chỉ hơn 150 km, nhưng trời lạnh, đường đông nên khá mệt. Khi đi qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, được các anh chị CSGT mời vào tặng khăn, nước uống và đồ ăn nhẹ nên cảm thấy rất ấm lòng.

Tương tự, tại điểm chốt ở huyện Quảng Xương, anh Trần Văn Hợp ở Ninh Bình cho biết: Tôi làm lao động ở trong Hà Tĩnh, đi xe máy về quê. Đường xa nên nhiều lúc đi cũng mệt, thậm chí còn đi nhầm đường. Rất may, khi về đến địa phận huyện Quảng Xương, Thanh Hóa có các chiến sĩ CSGT hỗ trợ hướng dẫn đường và tặng nước uống dọc đường nên cũng cảm thấy yên tâm.

Riêng tại điểm hỗ trợ của huyện Như Xuân, ngoài việc hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, thấy nhiều người dân đi đường xa mà chỉ mặc quần áo phong phanh, Công an huyện Như Xuân còn hỗ trợ người dân áo ấm. Chị Vũ Thanh Mai chia sẻ, chị và nhiều người dân khác đi làm việc, học tập ở Hà Nội chạy xe máy một quãng đường xa rất mệt và rét. Khi về đến địa bàn huyện Như Xuân, được lực lượng CSGT phát quà, tặng áo ấm và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn nên cảm thấy rất vui và ấm lòng hơn.

Trung tá Trang Công Đông, Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngoài các chốt hỗ trợ người dân của Công an các huyện, thị xã, thành phố, Phòng CSGT Công an tỉnh, đã bố trí 2 điểm hướng dẫn giao thông, giúp đỡ và hỗ trợ người dân trở về quê an toàn với gia đình. Với tinh thần, trách nhiệm và sự sẻ chia với người dân, chỉ tính riêng trong ngày 18-1, lực lượng CSGT đã phát tặng tận tay người dân hơn 300 chai nước suối, 200 ổ bánh mì cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Lực lượng CSGT còn tuyên truyền, phổ biến cho người dân những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để bảo đảm đường về quê an toàn, đón tết hạnh phúc bên gia đình.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, cùng với việc huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết an toàn, bắt đầu từ ngày 18-1 cho đến 30 tết, sẽ tổ chức và duy trì việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phát nước khoáng, đồ ăn nhẹ miễn phí cho người dân trên đường về quê ăn tết khi lưu thông qua tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mai Hà