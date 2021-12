Công ty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức hội nghị người lao động năm 202 1

Công ty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức hội nghị người lao động năm 2021

Công ty CP Mía đường Lam Sơn vừa tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu niên độ 2021/2022, kế hoạch, các giải pháp hoàn thành vụ ép 2021/2022 và niên độ tài chính; báo cáo tổng hợp tình hình công nhân lao động và đề xuất của công nhân lao động.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số cán bộ, NLĐ Công ty CP Mía đường Lam Sơn là 1.344 người. Mặc dù sản lượng mía đạt thấp nhất trong năm qua nhưng do chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu đường thô về chế luyện; thời gian làm việc của NLĐ được tăng lên 1 tháng so với năm trước; các dòng sản phẩm mới đồng thời được phát triển như các dòng sữa gạo, sản lượng đường túi, đường phèn được tăng lên…đã góp phần đảm bảo thu nhập và đời sống cho NLĐ; thu nhập bình quân tăng từ 8, 2 triệu đồng/người/tháng lên 8,5 triệu đồng/người/tháng. Chế độ chính sách về lương, thưởng được đổi mới về cơ chế và chất, tăng về số lượng. Chế độ BHXH được thực hiện đúng, đủ kịp thời; công tác an toàn lao động trong nhà máy được đảm bảo…

Các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung vào các nội dung như: Đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và vụ ép năm 2021/2022; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính, sách cho NLĐ. Các ý kiến đã được Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty tiếp thu, giải đáp cụ thể.

Hội nghị đã bầu Ban đại diện đối thoại tập thể của NLĐ, phát động thi đua và thông qua nghị quyết hội nghị.

Thanh Huê