Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoằng Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19

Trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt đời sống, xã hội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoằng Hóa đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động huyện Hoằng Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Công nhân Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta trong ca sản xuất.

Theo đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 2787/QĐ-BYT, ngày 5-6-2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. Phát huy hiệu quả “Tổ an toàn COVID-19”, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện quy định 5K, chủ động khai báo y tế… góp phần xây dựng “Doanh nghiệp vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng chống dịch”.

Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, với chủ đề “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” trong khối doanh nghiệp và “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” trong khối hành chính sự nghiệp, gắn với triển khai thực hiện kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc phát động thi đua cao điểm 75 ngày lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa; Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc phát động phong trào thi đua “Sáng, xanh, sạch đẹp”.

Tăng cường siết chặt các biện pháp về phòng, chống dịch; khuyến khích các mô hình chống dịch hiệu quả, làm việc, sản xuất an toàn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch phù hợp điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phát hiện, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất cấp trên khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác phòng, chống dịch.

Thanh Huê