Công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn phát huy vai trò đại diện cho người lao động

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), hoạt động công đoàn của TSHPCo vẫn được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. Từ các phong trào thi đua trong hoạt động công đoàn, đã nêu cao tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua lao động sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Công đoàn EVNGENCO2 tặng quà cho cán bộ, người lao động Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn nhân Tháng công nhân năm 2023.

Công đoàn TSHPCo đã luôn kịp thời động viên, chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, quan tâm thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời đối với các đoàn viên và gia đình khi ốm đau cũng như việc hiếu, hỷ, nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho người lao động thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao... Bên cạnh đó, đơn vị còn phát động và tham gia các hoạt động do Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức. Các hoạt động an sinh xã hội cũng được công đoàn TSHPCo tích cực triển khai và vận động cán bộ, người lao động cùng tham gia như chương trình ủng hộ các quỹ do công đoàn cấp trên phát động, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tương trợ xã hội, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...

Đặc biệt, công đoàn TSHPCo còn là chủ thể phát động hiệu quả nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” sát với đặc thù của đơn vị. Điển hình như trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số trong EVNGENCO2”, TSHPCo lập kế hoạch chi tiết và giao nhiệm vụ cho các tổ công tác triển khai thực hiện. Công đoàn TSHPCo đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia; đồng thời kêu gọi tinh thần thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất. Hoặc như phong trào sáng kiến cải kiến kỹ thuật thực hiện theo chỉ đạo của EVNGENCO2 nhân kế hoạch Tháng công nhân năm 2023 và Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Hiện đơn vị đã có 2 sáng kiến kỹ thuật được công nhận là Giải pháp cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống khí phanh các tổ máy H1; H2; H3; H4, với số tiền làm lợi 1,87 tỷ đồng và Giải pháp bổ sung hệ thống gầu nhóp thủy lực phục vụ vớt rác chìm cửa nhận nước - Nhà máy Thủy điện Trung Sơn với số tiền làm lợi gần 5 tỷ đồng. Các phong trào thi đua đã tạo động lực thực sự cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy nhanh hơn quá trình ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động của TSHPCo.

Những nỗ lực của hoạt động công đoàn đã trở thành động lực giúp TSHPCo hoàn thành vượt mức các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Từ đó, tạo điều kiện bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động. Chủ tịch Công đoàn TSHPCo Lê Tấn Duy cho biết: Trong thời gian tới, công đoàn TSHPCo sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa những điều khoản có lợi cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể; thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho người lao động.

Công đoàn công ty cũng sẽ thực hiện đa dạng hóa các hình thức hoạt động; cụ thể hóa các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý công ty; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong tình hình mới; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bài và ảnh: Trung Sinh