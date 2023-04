Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2023

Vừa qua, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại diện các Công đoàn cơ sở cùng Lãnh đạo Công đoàn PC Thanh Hóa trực tiếp thảo luận tại Hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty đã cùng sát cánh với chuyên môn để tạo nên sức mạnh trong tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao.

Bà Dương Thị Tám - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2022, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm, Công đoàn PC Thanh Hóa đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động trong việc tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động và làm tốt công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ đạt được nhiều sự đổi mới, nội dung thiết thực, bám sát những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của chuyên môn và Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm đến công tác nữ công, công tác tài chính và kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2022, Công đoàn đã tham gia vào các Hội đồng thi sát hạch, xét lương, Ban Chỉ đạo thực thi văn hóa doanh nghiệp, 5S cũng như thường xuyên giám sát tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu công việc. Góp ý xây dựng ban hành mới và sửa đổi quy chế, quy định, chính sách ở đơn vị có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động. Góp ý xây dựng thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của EVNNPC, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và trả lời xử lý kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của người lao động.

Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 2022, Công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: thăm hỏi và tặng quà cho 5 đơn vị và 56 công nhân và gia đình công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động qua các năm, với số tiền 129 triệu đồng. Chế độ phụ cấp cho chức danh ATVSV được chi trả đầy đủ theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân, cao điểm nắng nóng, trợ cấp cho CBCNV ốm đau, gặp tai nạn rủi ro, khó khăn trong cuộc sống, gia đình thân nhân người lao động không may qua đời với 121 lượt người, tổng số tiền trị giá 810 triệu đồng…

Tổ chức giám sát khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, bố trí làm công việc phù hợp, cho đi điều trị bệnh và điều dưỡng kịp thời đối với lao động có sức khỏe loại 4, 5. Tặng quà cho CBCNV nghỉ chế độ hưu trí với số tiền 75 triệu đồng. Hỗ trợ các đơn vị mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đời sống CBCNV, người lao động với tổng chi phí 19,8 triệu đồng. Thăm, hỏi động viên và hỗ trợ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị phòng chống dịch COVID-19, với tổng số tiền 65,5 triệu đồng. Hỗ trợ các đơn vị mua sắm dụng cụ thể thao, với tổng chi phí dành cho các hoạt động văn hóa - thể thao 498 triệu đồng. Chi cho các hoạt động nữ công là 205 triệu đồng, thăm hỏi các chị em ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, sinh con, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những trường hợp đột xuất, nhân ngày Gia đình Việt Nam với 30 lượt, tổng số tiền 46 triệu đồng. Thăm hỏi 5 nữ CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền là 10 triệu đồng và con CBCNV mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 40 lượt cháu, số tiền 40 triệu đồng…

Tặng quà làng trẻ SOS Thanh Hóa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng số tiền 12 triệu đồng. Phối hợp chuyên môn, Nữ công tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền 83 triệu đồng, ủng hộ tiền hỗ trợ mua, trang bị 2 phòng máy tính cho học sinh 2 điểm trường học ở vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Lào Cai; xây dựng, trang bị 2 nhà ăn bán trú cho 2 điểm trường vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Yên Bái, Điện Biên do Ban nữ công Công đoàn Tổng công ty phát động. Phối hợp với Ban nữ công, Đoàn thanh niên và Hội Khuyến học Công ty quan tâm đến công tác thanh, thiếu nhi, hỗ trợ các đơn vị tổ chức vui Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, khen thưởng con em CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, người lao động có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất...

Vui mừng với những kết quả đã đạt được của năm 2022, nhưng cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, phương hướng nhiệm vụ, những mục tiêu thực hiện của phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn Công ty trong năm 2023, từ đó góp phần để cùng với Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, tại Hội nghị đại diện Công đoàn cơ sở thành viên đã tham gia thảo luận, đưa ra các kiến nghị đề xuất và được đại diện Công đoàn Công ty trực tiếp trả lời, tập trung vào một số nội dung như: Công đoàn phối hợp với chuyên môn duy trì tổ chức tốt các phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, phòng chống bệnh tật, giảm áp lực công việc và xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị. Vai trò của Công đoàn trong công tác bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Vai trò Công đoàn trong việc sắp xếp nhân lực sau khi sáp nhập, động viên CBCNV-NLĐ thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ và Công đoàn trong việc tham gia phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ giải phóng hành lang lưới điện...

Ông Nghiêm Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp trả lời các kiến nghị của đơn vị.

Bước sang năm 2023, để Công đoàn tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, Hội nghị đã thống nhất và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp, phương hướng. Trong đó cần tiếp tục phối hợp chuyên môn bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Phát huy hiệu quả việc sử dụng các nguồn quỹ để xây dựng kế hoạch, chương trình thăm hỏi CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn và đề xuất với Tổng công ty, Tập đoàn các trường hợp đặc biệt khó khăn, thăm hỏi động viên các điểm trực nhân dịp các ngày Lễ, Tết, sự kiện. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phòng chống dịch bệnh cho đoàn viên, người lao động. Cùng với chuyên môn đồng cấp tuyên truyền động viên khuyến khích CBCNV tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023”. Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh và Giám đốc Công ty về việc “Tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về hành lang an toàn lưới điện”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên… Tuyên truyền hoạt động trước, trong và sau Đại hội Công đoàn Công ty, Tổng công ty và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp tục tham gia hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động, hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 2. Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8-3, Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tháng Hành động vì trẻ em, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Tổ chức biểu dương khen thưởng con CNVC lao động đạt thành tích cao năm học 2022-2023. Triển khai hoạt động Nữ công theo chương trình công tác năm. Tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn và chuyên môn phát động năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty trong năm 2022.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Thanh Sơn đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của các đoàn viên công đoàn, đội ngũ công nhân lao động trong Công ty. Đặc biệt là việc tổ chức nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn để khuyến khích CBCNV hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Bên cạnh đó, Công đoàn đã đảm bảo chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Năm 2023, Ngành điện sẽ còn phải đối mặt hàng loạt các khó khăn, thử thách, do đó đề nghị Công đoàn tiếp tục bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất. Phối hợp với chuyên môn triển khai các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện dân chủ cơ sở.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn năm 2022.

Cùng với việc rà soát, xây dựng các quy định, quy chế hoạt động Công đoàn cho phù hợp với xu thế, tình hình nhiệm vụ mới, phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp động viên công nhân, viên chức, lao động nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa cam kết sẽ quyết tâm, nỗ lực xây dựng phong trào công nhân viên chức và tổ chức Công đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

