Công điện cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt, lở đất

Chiều 29-9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đã phát đi Công điện số 22 cảnh báo guy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông.

Nước chảy xiết qua tràn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại xã Thanh Lâm (Như Xuân)

Theo Công điện, dự báo, trong các ngày 29, 30-9-2022 khu vực tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ và thượng lưu các sông chính có khả năng lên mức BĐI, có nơi trên BĐI, hạ lưu các sông chính còn dưới mức BĐI, riêng sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối có khả năng đạt báo động II vào khoảng 20-22h đêm nay (ngày 29-9-2022). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh; tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền để người dân không đánh bắt cá, vớt gỗ và các hoạt động ở các khu vực nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, xung yếu; triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều.

Vận hành công trình tiêu úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và các khu vực đô thị, vúng trũng thấp

Chỉ đạo cơ quan truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định.

Hương Thơm