Công an TP Thanh Hóa giải quyết thủ tục hành chính và trả 24.802 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, nhất là những người đi học tập và làm ăn xa trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, thời gian qua Công an TP Thanh Hóa đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch hướng dẫn, tuyên tuyên truyền cho người dân nắm rõ các bước, quy trình làm thẻ CCCD cũng như các thủ tục hành chính có liên quan.

Trung tá Trương Văn Hoàng, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Thanh Hóa cho biết: Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, số hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi CCCD của Nhân dân tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với ngày bình thường. Trung bình mỗi ngày Đội Cảnh sát QLHC về TTXH phải giải quyết từ 150 đến 200 hồ sơ. Có thời điểm số lượng người dân tập trung quá đông, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã phải tăng cường, bố trí thêm bàn làm việc, đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân nắm rõ các bước, quy trình làm thẻ CCCD; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân, chỉ tính từ ngày 1-1-2022 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả 24.802 thẻ CCCD gắn chíp điện tử, trong đó cấp mới 875 trường hợp, cấp đổi 48 trường hợp và cấp lại 1.018 trường hợp.

Quốc Hương