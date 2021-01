Công an Thanh Hóa triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

Ngày 25-1-2021, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân tiến hành thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa về ra quân mở đợt cao điểm tập trung, huy động nguồn lực cấp tối thiểu 1.600.000 thẻ căn cước công dân xong trước ngày 1-7-2021, Công an các đơn vị, địa phương đã thành lập các tổ lưu động để cấp thẻ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học… và tại các địa bàn dân cư. Việc cấp căn cước công dân lưu động tại các phường, xã sẽ giảm thời gian đi lại, giảm khoảng cách, thuận lợi cho người dân, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Cùng với đó, Công an các đơn vị tiếp tục duy trì tiếp nhận hồ sơ để cấp CCCD cố định tại trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Theo quy trình, người dân đến làm việc chỉ cần xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD gắn mã vạch để cán bộ Công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập từ trước đó, không cần phải điền vào tờ khai như trước đây nữa. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay. Quá trình này chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Khi hoàn tất việc in thẻ, CCCD sẽ được gửi về Công an nơi công dân cư trú, sau đó gửi về tận nơi cư trú cho người dân.

Sau này, khi đã có quy định cụ thể, công dân tới làm thủ tục cấp CCCD thì sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ được giao giấy hẹn với hai hình thức nhận thẻ CCCD, gồm nhận trực tiếp và nhận qua bưu điện.

Chỉ trong ngày đầu triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Thiệu Hóa và Công an huyện Triệu Sơn đã tiếp nhận trên 120 trường hợp. Tại các đơn vị triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên địa bàn tỉnh, việc tiến hành các thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân cũng diễn ra thuận lợi và đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Bộ Công an khuyến nghị các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, hết thời hạn thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng CCCD gắn chip. Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CCCD mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc phục vụ hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Minh Phương