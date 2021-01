Công an Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh, quản lý cư trú, phòng chống COVID-19

Những ngày qua, với việc xuất hiện ổ dịch từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, cùng với ngành y tế và các đơn vị có liên quan, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai ngay việc rà soát nhân khẩu tại các địa bàn dân cư, siết chặt công tác quản lý nhập cảnh, quản lý cư trú với mục tiêu cao nhất là không bỏ sót, bỏ lọt người có nguy cơ mang mầm bệnh trong cộng đồng.

Công an xã Đông Khê, huyện Đông Sơn thực hiện nghiêm việc khoanh vùng, cách ly các đối tượng F2, F3 để phòng ngừa lây lan dịch COVID - 19 ra cộng đồng.

Giám đốc Công an tỉnh đã có điện chỉ đạo các đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Đông Sơn. Hai đơn vị này đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa thường trực bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, vừa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành y tế của các địa phương nói trên chia làm các tổ công tác, xác định bản đồ dân cư, khoanh vùng đối tượng có khả năng là F2, F3 và tiến hành truy vết.

Đồng thời, trên cơ sở dữ liệu dân cư đã có từ trước, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm lệnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tập trung ở các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ, kiểm tra chi tiết việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, từ đó phân loại, thống kê, lập danh sách các đối tượng không có đăng ký hộ khẩu ở từng khu dân cư để kiểm soát chặt chẽ những người về từ vùng dịch trước ngày 10-1-2021. Đến nay, đã rà soát được hàng nghìn lượt người về từ vùng dịch trong nước và chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép.

Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Phó trưởng Công an huyện Đông Sơn cho biết: Bên cạnh việc chỉ đạo lực lượng công an xã rà soát, bám nắm địa bàn dân cư đến từng cá nhân, Công an Đông Sơn cũng sẽ tập trung thực hiện nghiêm việc giám sát các ca cách ly tại nhà, tuyên truyền cho người dân để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, do đó, việc nâng cao ý thức người dân trong công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng là việc làm cần thiết, tạo thuận lợi trong việc khoanh vùng, cách ly, nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, ổn định đời sống xã hội. Với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch”, từng người dân phải tự giác bảo vệ bản thân, gia đình, để đồng hành cùng các ngành chức năng đẩy lùi dịch COVID-19.

Thái Thanh