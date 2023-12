Công an Thanh Hóa phát động cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Sáng 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” trong tuổi trẻ Công an tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động.

Thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc, thư viện, phòng truyền thống, trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, nơi sinh hoạt tập trung của các đơn vị, cuộc vận động nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nhất là đoàn viên thanh niên. Từ đó, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của tuổi trẻ Công an Thanh Hóa trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.

Trao tặng bản đồ Việt Nam cho các tổ chức cơ sở đoàn.

Việc treo bản đồ hành chính Việt Nam tại phòng sinh hoạt chung, phòng truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương phải bảo đảm đúng điều kiện quy chuẩn theo quy định hiện hành.

Bản đồ Việt Nam được treo tại thư viện Công an tỉnh.

Tại lễ phát động, cùng với việc tuyên truyền về cuộc vận động, nâng cao nhận thức của CBCS, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc treo bản đồ Việt Nam tại các không gian chung; Ban Tổ chức đã trao tặng 26 tấm bản đồ Việt Nam cho các tổ chức cơ sở Đoàn thuộc các phòng Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa. Đồng thời, hướng dẫn đội ngũ cán bộ đoàn cốt cán cài đặt, hiển thị bản đồ số 3D trên điện thoại.

Các đại biểu và CBCS cài đặt hình ảnh bản đồ Việt Nam trên màn hình điện thoại.

Ban Tổ chức cũng đề nghị đoàn viên thanh niên tăng cường hoạt động tình nguyện, huy động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng bản đồ cho Công an cấp xã, các đơn vị, địa phương đặc thù, điều kiện khó khăn, nhất là tại khu vực biên giới, biển đảo. Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% phòng truyền thống, phòng sinh hoạt chung, địa điểm tiếp công dân của các đơn vị Công an trong tỉnh sẽ treo bản đồ Việt Nam.

Mai Hà (CTV)