Công an Thanh Hoá chủ động phòng chống mưa, lũ, cảnh báo, phân luồng giao thông

Trong 2 ngày 8 và 9-9, do mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về, nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện trung du và miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất, đặc biệt các đập tràn bị ngập sâu gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.

Công an xã Xuân Thái, huyện Như Thanh phân công lực lượng trực chốt, cảnh báo Nhân dân.

Để bảo đảm an toàn cho Nhân dân, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã huy động cán bộ chiến sỹ (CBCS) phối hợp với các lực lượng tại chỗ trực tiếp đến các vùng ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân di dời đến khu vực an toàn; đồng thời cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân, nhất là trẻ em và các loại phương tiện lưu thông qua.

Tại huyện Thường Xuân, gần 8 ha lúa của Nhân dân ở các xã bị ngập, tuyến đường 519B bị sạt lở 2 điểm tại xã Thành Lai và Thành Nàng gây khó khăn cho các phương tiện và Nhân dân qua lại; một số hộ dân ở xã Thành Hạ bị đất đá sạt lở, gây hư hỏng chuồng trại chăn nuôi. Cùng với công tác bảo đảm ANTT, hướng dẫn giao thông, Công an huyện và Công an các xã đã điều động hàng chục CBCS nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ngập lụt, sạt lở đất, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ triển khai các phương án để xử lý, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả.

Công an xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh di chuyển người dân qua đập tràn để bảo đảm an toàn.

Huyện Lang Chánh có 2 đoạn bị ngập đập tràn khiến việc đi lại của Nhân dân tại khu vực này rất nguy hiểm. Riêng khu vực đập tràn ở thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, từ ngày 8-9 nước dâng cao, có lúc gần 1 m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Công an xã Tân Phúc đã phân công lực lượng thường trực tại đây để cảnh báo cũng như hướng dẫn, tổ chức di chuyển người dân và học sinh qua đập tràn bảo đảm an toàn.

Tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh, đập tràn tại thôn Ấp Cũ nước lũ dâng cao gây chia cắt tuyến đường, lực lượng Công an đã chốt chặn, cấm người và phương tiện đi qua để bảo đảm an toàn. Một số điểm sạt lở đất đá, cây cối chắn ngang đường, lực lượng Công an đã phân công lực lượng dọn dẹp chướng ngại vật, đảm bảo cho Nhân dân qua lại an toàn.

