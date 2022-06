Công an huyện Thường Xuân giúp đỡ 3 mẹ con bị hỏng xe trong đêm

Đang di chuyển trên đường giữa đêm khuya thì bất ngờ xe ô tô gặp sự cố nổ lốp khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Liên ở phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội phải gọi điện nhờ Công an huyện Thường Xuân giúp đỡ.

Công an xã Luận Thành nhanh chóng có mặt giúp đỡ 3 mẹ con chị Liên.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Bích Liên, do gia đình có việc nên chị phải chở 2 con nhỏ từ Huế ra Hà Nội. Khoảng 0h ngày 19-6-2022, khi đi đến địa bàn thôn Cao Tiến, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân thì xe bị gặp sự cố nổ lốp. Do đêm khuya, đường vắng nên chị và các con rất lo lắng.

Sau khi nhận được điện thoại yêu cầu giúp đỡ từ chị Liên, trực ban Công an huyện Thường Xuân đã báo cáo lãnh đạo đơn vị chỉ đạo Tổ công tác của Công an xã Luận Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm ANTT khu vực gần đó nhanh chóng đến ngay vị trí của 3 mẹ con chị Liên. Chỉ ít phút sau đó Tổ công tác của Công an xã Luận Thành đã có mặt để trấn an tinh thần 3 mẹ con chị Liên, đồng thời liên hệ với trung tâm cứu hộ xe gần đó đến sửa chữa xe ô tô và hỗ trợ đưa 3 mẹ con chị Liên về khu vực đông dân cư tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Việc làm của Công an xã Luận Thành tuy nhỏ nhưng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng Nhân dân.

Văn Thiện