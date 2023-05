Công an huyện Bá Thước cấp 91.000 hồ sơ CCCD, đạt tỷ lệ trên 94%

Với tinh thần, trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của mình, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Công an huyện Bá Thước đã thu nhận được 457 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử; hướng dẫn hơn 200 trường hợp cài đặt tài khoản định danh điện tử, nâng tổng số hồ sơ thu nhận cấp CCCD tính đến ngày 3-5 là 91.000 hồ sơ (đạt tỷ lệ trên 94%).

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 28-4 trên địa bàn huyện Bá Thước còn 1.748 công dân chưa được cấp thẻ CCCD. Để “về đích sớm” chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) và đẩy nhanh việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân, ngay trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hầu hết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước đã không nghỉ Lễ mà trực tiếp xuống cơ sở để phục vụ Nhân dân…

Theo chân một tổ công tác cấp CCCD lưu động của Công an huyện Bá Thước đến thu nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp CCCD cho bà con Nhân dân xã Thành Lâm - xã có 100% đồng bào là người dân tộc Thái sinh sống mới thấy hết những khó khăn, vất vả không thể nói thành lời mà cán bộ, chiến sĩ Công an phải trải qua.

Mặc dù là ngày nghỉ Lễ nhưng gác lại niềm vui riêng, mới 5 giờ sáng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bá Thước đã có mặt tại đơn vị để chuẩn bị máy móc, thiết bị (máy tính, máy ảnh, máy lăn vân tay…) để xuống cơ sở làm thủ tục cấp CCCD và hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Quãng đường dài khoảng 30 km từ trung tâm xã vào đến thôn Bầm, thôn Đôn chỉ có con đường đất độc đạo trơn trượt khiến cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác di chuyển hết sức khó khăn.

Đại úy Hà Thị Trâm, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Bá Thước cho biết: “Với đặc thù là huyện miền núi, địa hình chia cắt, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống không tập trung, nhiều người thường xuyên đi rẫy, đi rừng, ít khi ở nhà nên công tác vận động, tuyên truyền người dân làm CCCD gặp rất nhiều khó khăn. Với mục tiêu hoàn thành sớm chỉ tiêu 100% công dân trên địa bàn huyện trong độ tuổi theo quy định được cấp thẻ CCCD gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, bên cạnh việc tạm gác lại kỳ nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bá Thước tận dụng “thời gian vàng” là những ngày nghỉ lễ để thực hiện việc cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho người dân”.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ vất vả vượt núi, băng rừng, những chiếc xe máy bám đầy bùn đất chở cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác mới đến được thôn Bầm, xã Thành Lâm. Không kịp nghỉ ngơi, Đại úy Hà Thị Trâm, đã yêu cầu tổ công tác phối hợp với Công an xã Thành Lâm nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng dẫn và phục vụ người dân đến làm các thủ tục một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Với đặc thù là xã miền núi, xa trung tâm, có nhiều hộ gia đình neo người, một số trường hợp người dân bị bệnh nặng, già yếu, không thể tự đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục cấp CCCD, tổ công tác đã phải phân công lực lượng trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ người dân. Ông Ngân Văn Đông (70 tuổi) ở thôn Bầm do già yếu đi lại khó khăn lại thêm di chứng sau lần bị tai biến nên sức khỏe của ông không được tốt. Sau khi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an xã trực tiếp đến nhà làm thủ tục cấp CCCD, ông rất phấn khởi và cảm động. Bản thân cũng nhiều lần được nghe tuyên truyền, vận động làm thẻ CCCD trên hệ thống loa truyền thanh của thôn và được các cán bộ Công an xã hướng dẫn nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu không đi được. Nay được các anh Công an trực tiếp đến nhà làm, tôi rất cảm kích- ông Đông chia sẻ.

Còn đối với ông Hà Văn Ngóc (66 tuổi) ở thôn Tân Thành là một trường hợp rất đặc biệt. Vốn bị thần kinh từ nhỏ nên ông sống một mình trên núi đá cách nhà hơn 1 km cây số đã 15 năm nay. Hằng ngày ông chỉ về nhà vào buổi tối để ăn cơm, ăn xong lại lên hang đá ngủ. Khi lực lượng Công an đến nhà đã phải kiên trì vận động, thuyến phục ông mới chịu cho lăn tay, chụp ảnh và làm các thủ tục khác.

Trung tá Bùi Văn Thuyết, Trưởng Công an xã Thành Lâm cho biết: “Để Tổ công tác cấp CCCD lưu động thuận tiện trong việc tiếp nhận các thủ tục hồ sơ, chúng tôi đã phải tiến hành rà soát số công dân hiện đang có mặt trên địa bàn (đủ điều kiện) chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử; đồng thời phối hợp với ban ngành, đoàn thể thông báo, tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh của xã và các thôn, bản để người dân nắm bắt được thời gian, địa điểm tổ công tác cấp CCCD lưu động đến làm việc. Một số người dân đi rẫy và ở lại trên rẫy, chúng tôi cũng phải cắt rừng, lội suối lên rẫy vận động người dân trở về thôn để làm CCCD”.

Mai Hà