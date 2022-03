Có một phố cổ Hội An thu nhỏ giữa lòng TP Thanh Hóa

Tại công viên Hội An (TP Thanh Hóa) xuất hiện một phiên bản phố cổ Hội An, chùa Cầu khiến du khách cảm thấy thật an yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Công viên Hội An tại TP Thanh Hóa được xây dựng từ năm 2003, nằm trên tuyến đường Lê Hoàn và Đại lộ Lê Lợi, thể hiện mối tình kết nghĩa giữa hai thành phố Thanh Hóa và Hội An.

Biểu trưng TP Hội An giữa lòng xứ Thanh.

Những năm gần đây tại công viên Hội An có nhiều công trình, kiến trúc độc đáo biểu trưng của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam như Chùa Cầu, dãy phố cổ Hội An, trụ cổng chào nghệ thuật điêu khắc gốm… được xây dựng.

Chùa Cầu - một biểu trưng của TP Hội An ngay giữa lòng TP Thanh Hóa được TP Hội An xây tặng nhân kỷ niệm 55 năm ngày kết nghĩa (năm 2016).

Mới đây, nhân kỷ niệm 60 năm (1961 - 2021) kết nghĩa giữa 2 thành phố Thanh Hóa và Hội An, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hội An đã dành tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Thanh Hóa phiên bản dãy phố cổ Hội An ngay trong công viên Hội An.

Phiên bản dãy phố cổ Hội An bao gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng được khởi công vào năm 2021 tới nay đang được gấp rút xây dựng hoàn thành.

Những công trình trong dãy phố này được xây dựng đúng theo nguyên mẫu gốc tại Hội An và có tỉ lệ nhỏ hơn.

Hai dãy phố cổ Hội An được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 1 dãy, còn 1 dãy đang được gấp rút hoàn thiện.

Được biết các công trình này có phần ngói và gỗ được đưa từ Quảng Nam ra Thanh Hóa.

Ngoài ra trong công viên Hội An còn có các trụ công trình kiến trúc nghệ thuật điêu khắc gốm, các chum nước bằng gốm... đều được thiết kế tinh xảo.

Để tạc được những hoa văn trên, những nhà điêu khắc tại TP Hội An đã phải làm việc nhiều ngày rồi gửi sản phẩm ra TP Thanh Hoá.

Những công trình kiến trúc độc đáo này mọc lên ngay giữa TP Thanh Hóa sẽ giúp nhiều người dân xứ Thanh có thể được chiêm ngưỡng tận mắt những di sản văn hóa của Hội An mà không cần phải di chuyển xa.

Hoàng Đông