Chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thời gian qua các cấp, các ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác gia đình. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về công tác xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Tiên Trang (Quảng Xương) tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình hằng năm. Đồng thời, sở đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch các hoạt động tuyên truyền. Cụ thể như, kế hoạch chương trình truyền thông cấp tỉnh nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống BLGĐ trên cơ sở giới; kế hoạch hội thi tìm hiểu kiên thức về văn hóa ứng xử trong gia đình. Từ đó, hướng dẫn các địa phương, bám sát nội dung, kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn... cũng bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật, các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên trong công tác gia đình để xây dựng kế hoạch tuyên truyền; lồng ghép nội dung tuyên truyền về gia đình và phòng, chống BLGĐ vào nội dung, chương trình hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, Sở VHTT&DL đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân cùng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục của địa phương. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức hằng trăm lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, mạng xã hội về công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống BLGĐ, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới, kỹ năng ứng xử trong gia đình... Các hoạt đông tuyên truyền được tăng cường nhân các ngày lễ, kỷ niệm như: Ngày Gia đình Việt Nam 28-6; Tháng hành động quốc gia phòng, chống BLGĐ.

Năm 2021, Sở VHTT&DL đã in và phát 18.000 tờ rơi, 1.200 tài liệu, treo 220 băng zôn tuyên truyền về gia đình và phòng chống BLGĐ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã in và phát 46.000 tờ rơi tuyên truyền về gia đình và phòng chống BLGĐ; hội nông dân in và phát 12.012 tài liệu tuyên truyền về gia đình và phòng chống BLGĐ; Hội LHPN tỉnh đã in và phát hơn 7.200 tài liệu, 11.404 bài tuyên truyền, 30.000 tờ rơi tuyên truyền các nội dung về gia đình và phòng chống BLGĐ. Ngoài ra, các sở, ngành đã phối hợp, tổ chức các hội nghị, tập huấn, hội thi, động viên, thăm hỏi những gia đình khó khăn, có nguy cơ xảy ra bất bình đẳng, BLGĐ...

Xác định các câu lạc bộ, mô hình đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, do đó, Sở VHTT&DL cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh... đẩy mạnh việc thành lập mới, nhân rộng các mô hình hay, thiết thực nhằm nâng cao chất và lượng trong công tác tuyên truyền. Năm 2021, toàn tỉnh có 410 mô hình phòng chống BLGĐ; 2.050 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 734 mô hình CLB 5 không, 3 sạch; 1.225 CLB xây dựng gia đình hạnh phúc; 583 mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em; 559 địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh cộng đồng... Các CLB, mô hình đã trở thành cầu nối tập hợp, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống BLGĐ, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, thường xuyên duy trì bữa cơm gia đình gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình... Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa BLGĐ; phát hiện, hòa giải kịp thời khi có các vụ BLGĐ xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL cũng triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại 10 huyện, thị, thành phố, Bộ tiêu chí đã lan tỏa đến người dân ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống BLGĐ. Qua khảo sát, tổng kết, 100% hộ gia đình tại các địa phương triển khai thí điểm đã thực hiện các nội dung của “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, lan tỏa ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc đến các gia đình, từng bước đẩy lùi BLGĐ.

Với những nỗ lực của các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phối hợp thực hiện công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ, số vụ BLGĐ được kiềm chế, năm sau giảm hơn năm trước.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ. Trong đó, chú trọng thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng mỗi gia đình trở thành tế bào tốt của xã hội, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục triển khai vận động người dân thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống BLGĐ hiệu quả; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác gia đình cấp cơ sở nhằm góp phần phòng, chống BLGĐ và thực hiện hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi