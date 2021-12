Chờ việc làm hay lan tỏa

Mỗi lần đi qua những lồng chó chờ làm thịt tôi lại thấy rưng rưng thương loài vật nuôi tình cảm và trung thành. Nhưng ngặt nỗi, tôi cũng giống nhiều người, dù có sự xung đột trong suy nghĩ nhưng lại không chiến thắng được ham muốn từ món ăn khoái khẩu này.

(Ảnh: TTXVN)

Qua truyền thông lâu lâu lại nghe kêu gọi ngưng ăn thịt chó. Những lời kêu gọi cuối cùng cũng theo gió bay đi, chó vẫn bị bắt, giết. Theo điều tra của tổ chức Human Society International, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ tới 5 triệu con chó, 2 triệu con mèo. Con số giật mình!

Mới đây một thông tin truyền thông chính thống phát đi, đó là TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm một việc mà nhiều người gọi là “khác người” khi ký kết hợp tác với tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (Four Paws) để xây dựng thành phố thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và loại trừ bệnh dại.

Tôi nghĩ Hội An sẽ làm được trong khi nhiều người nói với tôi rằng không dễ chút nào. Thậm chí là rất khó, vì điều đó không có trong luật. Nhưng tôi vẫn tin vào Hội An, vì chính quyền thành phố này khi đưa ra một quyết định nào đó đều không hề ý chí và cảm tính. Cứ lật giở lịch sử lại mà xem, Hội An từng cấm ô tô, xe máy đi vào phố cổ. Ban đầu nhiều người phản đối, nhưng dần họ nhận ra lệnh cấm ấy không phải chỉ phục vụ riêng cho lợi ích của chính quyền, mà là vì sự an toàn cho du khách, cũng tạo điều kiện cho việc buôn bán của người dân. Quyết định ấy đã mang lại quyền lợi cụ thể cho người Hội An. Từ phản đối, người dân quay sang ủng hộ.

Rồi cả việc Hội An nói không với túi ni lông. Chính quyền thành phố phát rổ, giỏ nhựa cho dân đi chợ, khuyến khích người dân sử dụng các loại lá truyền thống để gói thực phẩm. Giờ thì điều đó đã thành nếp, môi sinh trở lại, người dân có lợi. Thói quen tiêu dùng xanh ấy giờ cũng không còn là câu chuyện riêng của Hội An nữa, mà đã cảm hứng, lan tỏa ra rất nhiều địa phương khác.

Không giết thịt chó, mèo cũng thế thôi. Có vẻ là điều ấm ức của những tín đồ món “mộc tồn” và người sống dựa vào loài vật này, nhưng lại là mong muốn của nhiều người. Không còn món ăn có độ đạm quá cao sẽ bớt đi những căn bệnh như mỡ máu hay gout. Cũng sẽ bớt đi nạn cẩu tặc đang lộng hành ở nhiều địa phương khiến nhiều người phải bỏ mạng, nhiều người dân phải đi tù vì đánh đối tượng trộm chó.

Dù hiệu lực của cam kết chỉ có giá trị trong phạm vi địa hạt, nhưng rõ ràng lợi ích mà nó đem lại thì không chỉ bó hẹp trong địa bàn của TP Hội An. Tin vào quyết định của Hội An và rất mong điều đó lại một lần nữa tạo ra cảm hứng mới, lan tỏa đến nhiều địa phương khác.

Hạnh Nhiên