Chi trả bảo an tín dụng tại xã Đông Tiến

Ngày 9-6, tại UBND xã Đông Tiến (Đông Sơn), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đông Sơn (Agribank Đông Sơn) phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình ông Lê Hữu Hùng.

ABIC Thanh Hóa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình ông Lê Hữu Hùng ở xã Đông Tiến (Đông Sơn).

Được biết, ông Lê Hữu Hùng vay vốn của Agribank Đông Sơn để phục vụ mở rộng sản xuất, kinh doanh tại gia đình. Quá trình tham gia vay vốn, ông Hùng được các nhân viên của ngân hàng tư vấn tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng và thấy việc tham gia bảo hiểm tín dụng sẽ hỗ trợ người nông dân không may bị lâm vào cảnh nợ nần hoặc gặp biến cố trong cuộc sống, do vậy ông đã mua bảo hiểm Bảo An tín dụng với số tiền bảo hiểm khoản vay tín dụng hơn 300 triệu đồng của gia đình. Tháng 5-2021, ông Hùng không may qua đời. Sau khi hoàn tất các thủ tục ABIC Thanh Hóa đã phối hợp với Agribank Đông Sơn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình ông Lê Hữu Hùng số tiền 302 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn, giúp cho gia đình bớt đi gánh nặng về kinh tế, ổn định cuộc sống.

Sản phẩm bảo an tín dụng của ABIC đã bảo vệ và hỗ trợ người dân trong hoạt động tín dụng, nâng cao hệ số tín nhiệm của người vay vốn đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng và bảo vệ khách hàng, nhất là người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn, đối tượng yếu thế trước những rủi ro khó lường của thiên tai, dịch bệnh, tai nạn.

Bảo hiểm bảo an tín dụng đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ cuộc sống của người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn. Việc kết hợp bảo hiểm và hoạt động tín dụng cũng góp phần nâng cao hệ số tín nhiệm của các tổ chức tín dụng thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển kinh tế.

Khánh Phương