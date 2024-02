Chắp cánh cho những mảnh đời khó khăn

Với nhiều cách làm thiết thực, thời gian qua các cơ sở đoàn huyện Thiệu Hóa đã huy động được sự chung tay của toàn xã hội cùng góp sức chăm lo cho trẻ em, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn thanh niên huyện Thiệu Hóa tặng quà cho thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đại An.

Sinh ra và lớn lên ở xã Thiệu Vũ, không được may mắn như nhiều bạn học cùng trang lứa, từ nhỏ, em Lê Thị Tâm đã thiếu vắng tình yêu thương của người cha. Suốt hơn 10 năm qua, em gặp không ít gian nan, thử thách khi mẹ em - bà Lê Thị Thảo trong một lần bị tai nạn lao động đã phải gắn chặt với đôi nạng suốt đời. Cánh cổng Trường Đại học Hà Nội mở ra, Tâm rời xa mẹ, khăn gói ra thủ đô nhập học mang gánh nặng trên vai với lý do lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí cho 4 năm học. May mắn là Tâm đã được ở nhờ với một người thân ở ngoại thành Hà Nội. Nắm bắt được thông tin, hoàn cảnh khó khăn của em và gia đình, đoàn thanh niên huyện Thiệu Hóa đã làm tốt công tác vận động, là cầu nối để các đơn vị, tổ chức động viên, hỗ trợ, trao các suất học bổng cho em Lê Thị Tâm. Trong đó, Báo Tuổi trẻ đã dành tặng em Lê Thị Tâm một suất học bổng “Tiếp sức đến trường”. Có học bổng, Tâm vơi bớt nỗi lo về khoản tiền học phí để tập trung học tập, hướng về phía trước để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thiệu Hóa Nguyễn Duy Nhất cho biết: “Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi... thời gian qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đem đến nhiều cơ hội tiếp tục đến trường cho các thanh thiếu nhi”.

Theo thống kê của Huyện đoàn Thiệu Hóa, năm 2023 đã có hàng trăm lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được các cơ sở đoàn phối hợp hỗ trợ thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tuyên dương, gặp mặt, khám, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí... Song song với đó, các hoạt động vận động, quyên góp, xã hội hóa các nguồn lực xây dựng các khu, điểm vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng các suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi được các cấp bộ đoàn triển khai mạnh mẽ. Nhân dịp Tết Trung thu 2023, Huyện đoàn đã tổ chức tặng quà cho 90 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm, 100% cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình “Vì đàn em thân yêu”. Các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa”; các mô hình “Một ngày vì bạn”, “Vòng tay nhân ái giúp bạn đến trường” được triển khai đồng bộ, hiệu quả thu hút hàng ngàn lượt đội viên thiếu niên tham gia.

Cùng với nhiều hoạt động chung tay hỗ trợ của các cơ sở đoàn, với nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, để tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt hiếu học, Huyện đoàn Thiệu Hóa cũng tăng cường phối hợp, làm cầu nối để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài huyện cùng chung tay tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, tặng đồ dùng học tập, xe đạp, trao học bổng... với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Điển hình như, trong năm 2023, Huyện đoàn đã phối hợp với Công ty CP sữa quốc tế (IDP) trao tặng hơn 1.000 thùng sữa Kun với tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho các em thiếu nhi. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức trao tặng 150 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn...

"Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học, “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, thời gian tới, các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục đồng hành, quan tâm, chăm lo cho các em học sinh, thanh thiếu nhi để các em vơi bớt khó khăn, chắp thêm đôi cánh cho các em vươn lên trong học tập, hiện thực hóa ước mơ của mình..." - Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Thiệu Hóa Nguyễn Duy Nhất cho biết.

Bài và ảnh: Lê Phượng