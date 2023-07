Cấp phát áo phao miễn phí cho chủ bến phà, bến đò và hành khách

Trong hai ngày 5 và 6-7, tại bến đò xã Hoằng Yến (Hoằng Hoá) và bến đò phường Hải Thanh (Nghi Sơn), Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tuyên truyền, cấp phát 200 áo phao miễn phí cho các chủ bến phà, bến đò và người dân thường xuyên đi phà, đi đò trong mùa mưa bão năm 2023.

Chủ bến phà, bến đò xã Hoằng Yến (Hoằng Hoá) nhận áo phao cấp phát miễn phí từ chương trình.

Các lực lượng chức năng hướng dẫn bà con sử dụng áo phao.

Tại buổi cấp phát áo phao, đại diện Công an tỉnh, BĐBP tỉnh đã hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn khi qua phà cho chủ bến phà, bến đò và hành khách. Đồng thời, tuyên truyền và đề nghị lãnh đạo các địa phương, nhất là các xã, phường có bến đò, bến phà, bến khách ngang sông tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện cũng như người dân thực hiện nghiêm việc mặc áo phao để đảm bảo an toàn khi đi đò, đi phà.

Chủ bến bến đò phường Hải Thanh (Nghi Sơn) và hành khách nhận áo phao miễn phí tại chương trình.

Công an tỉnh và BĐBP tỉnh tuyên truyền cho hành khách các kỹ năng đảm bảo an toàn khi đi đò.

Chủ các bến phà, bến đò và hành khách cam kết sẽ sử dụng áo phao đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Trương Tùng