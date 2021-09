“Căng mình” bám chốt chống dịch

Ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hoá đã hoạt động 24/24 giờ, kiên quyết không bỏ sót, để lọt các trường hợp có yếu tố nguy cơ vào địa bàn thành phố mà không được kiểm soát.

Lực lượng chức năng chốt kiểm soát số 5 phường Đông Tân kiểm tra các phương tiện đi vào địa bàn thành phố

Sáng 3-9, tại chốt số 7 (phường Quảng Thịnh), lực lượng chức năng “căng mình” làm nhiệm vụ. Người yêu cầu dừng phương tiện tham gia giao thông, người đo thân nhiệt, người hướng dẫn khai báo y tế, người lấy mẫu xét nghiệm…, tất cả mọi người đều bận rộn. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP Thanh Hoá, chốt trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 7 tại phường Quảng Thịnh cho biết: Chốt số 7 có 4 kíp trực, mỗi kíp trực 6 tiếng theo thời gian đã quy định. Lực lượng tham gia mỗi kíp trực gồm 6 người là cán bộ phòng, ban của thành phố, công an thành phố, cán bộ y tế, dân quân cơ động và đoàn thanh niên phường. Nhiệm vụ của kíp trực là kiểm soát tất cả người và phương tiện ra vào địa bàn thành phố. Những người từ vùng phong toả của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Nga Sơn, Nông Cống và các khu vực bị phong toả của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh không được vào thành phố. Những người không có chứng nhận xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ, test nhanh âm tính trong vòng 24 giờ hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi văc xin phòng COVID-19 khi ra vào thành phố phải được test nhanh tại chốt kiểm soát và phải tự trả phí. Tất cả các bước đều được chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt, không có tình trạng nể nang hay quen biết.

Cán bộ tại Chốt kiểm soát số 7 phường Quảng Thịnh đo thân nhiệt người dân.

9 giờ 30 phút sáng, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 5 phường Đông Tân, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ra vào thành phố tăng hơn so với ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội. Dưới thời tiết nắng nóng, các thành viên trong kíp trực ướt đẫm mồ hôi. Nơi làm việc “dã chiến” của chốt kiểm soát được dựng lên ngay khoảng đất trống để bám chốt 24/24 giờ. Dưới chiếc ô giữa trời nắng ở chốt kiểm soát dịch, anh Bùi Hoài Bắc, kíp trưởng kíp trực chia sẻ: “Ban đêm ít người qua lại, công việc đỡ vất vả hơn, nhưng phải chống lại cơn buồn ngủ và muỗi đốt, ban ngày thì nắng tháng 8 oi nồng rất vất vả. Thế nhưng, chúng tôi luôn siết chặt quản lý, làm việc hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, kiên quyết không để các trường hợp có yếu tố nguy cơ len lỏi vào địa bàn thành phố. Qua 2 ngày thực hiện cho thấy, hầu hết người dân khi đi qua chốt đều tuân thủ các quy định, ai không đủ giấy tờ đều phải quay trở về, không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ”.

Kiểm tra giấy đi đường của người dân tại chốt số 3 phướng Đông Tân.

Anh Bắc trải lòng thêm: “Hằng ngày, chúng tôi phải tiếp xúc với rất nhiều người, mọi người cũng lo mắc bệnh vì trong chốt có người chưa được tiêm vắc xin, người được tiêm thì chưa đủ 2 mũi để phòng bệnh. Anh em trong chốt mong muốn, thành phố và phường quan tâm để những người trực chốt sớm được tiêm phòng, bảo vệ sức khoẻ cho mình và mọi người”.

Chốt số 3 phường Hàm Rồng kiểm tra phương tiện vào địa bàn thành phố.

Khắc phục mọi khó khăn, vất vả, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 3 trên tuyến Quốc lộ 1A cũ đoạn qua phường Hàm Rồng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là chốt kiểm soát có lưu lượng xe ra vào thành phố rất đông. Ngay từ sáng 2-9, chốt số 3 đã thực nghiêm ngặt nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện vào thành phố; kiểm tra việc khai báo bằng tờ khai y tế hoặc qua phần mềm quản lý di biến động người dân ra, vào vùng dịch. Qua test nhanh, nếu phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì trưởng kíp trực phải thông báo và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố và phường tổ chức cách ly ngay theo quy định. “Chúng tôi không kể ngày hay đêm, kiên trì bám chốt, chỉ mong bà con Nhân dân chấp hành tốt các quy định để cùng các lực lượng chức năng sớm ngặn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”, ông Lê Thanh Tùng, chốt trưởng chốt số 3 chia sẻ.

Lấy mẫu test nhanh cho người dân tại chốt số 7, phường Quảng Thịnh.

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh COVID-19 từ các huyện, thị xã vào thành phố, UBND TP Thanh Hóa đã thành lập 8 chốt kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện vào địa bàn thành phố. 8 chốt đặt các vị trí: Đại lộ Lê Lợi 1 chốt ở phường Đông Hương, Quốc lộ 1A cũ 2 chốt tại phường Quảng Thịnh và Hàm Rồng; Quốc lộ 45 có 2 chốt tại phường Quảng Thịnh và Đông Lĩnh; Quốc lộ 47 đặt 2 chốt tại phường Đông Tân và Quảng Tâm; đường liên huyện đi Thiệu Hóa 1 chốt tại cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh. Thành phố đã huy động 192 người tham gia cắm chốt, thường trực 24/24 giờ. Trong đó, các phòng, ban của thành phố 32 người, Công an thành phố 64 người, dân quân cơ động 32 người, cán bộ y tế 32 người, đoàn thanh niên 32 người.

Công an phường Đông Sơn xử lý người dân ra đường không có lý do chính đáng.

Ngoài 8 chốt do UBND TP Thanh Hoá thành lập, để kiểm soát người ra vào thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã đã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động. Sau 1 ngày tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, sáng 3-9, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phường Đông Sơn đã ra quân kiểm ra, xử lý các trường hợp vi phạm. Anh Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Công an phường Đông Sơn cho biết: “Sau 1 ngày thực hiện giãn cách xã hội, hôm nay người dân đã tự ý ra đường nhiều hơn. Qua kiểm tra, những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng đều bị chúng tôi lập biên bản xử lý vi phạm để tạo sự răn đe cho những trường hợp khác”. Tại phường Phú Sơn, 3 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động hoạt động liên tục 24/24 giờ để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16. “Khi nhìn thấy lực lượng công an có mặt trên khắp các tuyến phố, người dân sẽ thực hiện nghiêm túc hơn việc không ra đường. Vì thế, chúng tôi chia ca, hoạt động cả ngày lẫn đêm, cương quyết yêu cầu người dân quay trở về nhà nếu không có lí do chính đáng”, anh Phạm Hồng Anh, Phó Trưởng Công an phường Phú Sơn cho biết.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi ra đường.

Sau 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội, thành viên các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố luôn “căng mình” bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Vì vậy, mỗi người, mỗi nhà cần đồng thuận, đoàn kết một lòng, quyết tâm chống dịch hiệu quả.

Tố Phương