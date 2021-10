Các cấp Hội phụ nữ thành phố Thanh Hóa lan tỏa yêu thương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc” trong đại dịch và chỉ đạo của Hội cấp trên, của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hoá về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN TP Thanh Hóa tặng nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngay khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại ở một số tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời vận động ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ các khu cách ly y tế tập trung và người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Thông qua hưởng ứng thực hiện các chương trình: “Ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19” và “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động; “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; Tuần lễ “Hướng về Thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá phát động… các cấp Hội LHPN TP Thanh Hóa đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố huy động nguồn lực phòng, chống dịch đạt hơn 15 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Toàn bộ nguồn lực vận động được đã được công khai minh bạch, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19.

Nổi bật là vận động, ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các khu cách ly y tế tập trung với tổng trị giá gần 120 triệu đồng, trong đó Hội LHPN thành phố đã trao tặng cho khu cách ly y tế tập trung của tỉnh nhiều thiết bị, vật dụng hỗ trợ công tác hậu cần, như tủ điện nấu cơm, quạt hơi nước và nhiều nhu yếu phẩm, giúp bộ phận phục vụ hậu cần tại khu cách ly giảm bớt vất vả trong quá trình phục vụ các công dân với số lượng lớn.

Cảm động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN thành phố Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Hiệp, Khung trưởng khung cách ly Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh trường Đại học Hồng Đức đã chia sẻ với đoàn: “Đơn vị sẽ bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả, công khai, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công dân đang cách ly y tế, vì đa phần họ là những lao động khó khăn từ nước ngoài trở về”.

Hưởng ứng Tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” Hội đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ thành phố tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, chỉ trong 4 ngày phát động đã vận động được 100 tấn nhu yếu phẩm và 3,55 tỷ đồng tiền mặt. Cán bộ Hội LHPN thành phố cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ các phường là lực lượng chính tham gia tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển nhu yếu phẩm với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất gửi vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hội LHPN TP Thanh Hóa trao tặng quà, tiền mặt ủng hộ phụ nữ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch.

Hưởng ứng phát động của Hội LHPN tỉnh “Chia sẻ khó khăn với các tỉnh đang bị đại dịch COVID-19 bùng phát”, Hội đã vận động hỗ trợ người dân tỉnh Bình Dương hơn 2 tấn hàng hoá và 30 triệu đồng; tặng tỉnh Hải Dương 17 triệu đồng; tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly y tế tập trung của huyện: Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Nhân dân xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân do bị phong tỏa.

Hội LHPN TP Thanh Hóa trao hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận tạm trú trên địa bàn phường Đông Hải.

Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với người dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt trong thời gian thành phố Thanh Hóa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều gia đình trong các khu dân cư bị phong toả chưa kịp “trở tay” trước dịch bệnh, Hội LHPN thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ đã kịp thời tặng 74 gói an sinh xã hội cho 74 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong toả của các phường Ba Đình, Ngọc Trạo, Quảng Thịnh, Lam Sơn (mỗi gói trị giá 435.000 đồng); hỗ trợ 170 hộ dân đang sinh sống tại Nhà chung cư C5 phường Đông Vệ bị phong toả, mỗi hộ 5 kg gạo; hỗ trợ 23 hộ người dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn thành phố, mỗi hộ 1 gói an sinh từ 620.000 đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, các đơn vị hội cơ sở còn tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong các khu phong toả.

Hội LHPN TP Thanh Hóa và đại diện nữ doanh nhân tặng cơm cho các khu cách ly y tế tập trung.

Cũng trong thời gian này, hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh là nữ, các nhà hảo tâm đã tình nguyện tổ chức nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí, tặng sữa, mì tôm, nước khoáng, quần áo bảo hộ y tế và nhiều vật dụng y tế khác cho các khu cách ly, các chốt trực, các y, bác sỹ và lực lượng hỗ trợ tiêm phòng vaccine phòng COVID-19.

Các cấp Hội phụ nữ thành phố còn làm hơn 10.000 kính chắn giọt bắn tặng lực lượng phòng, chống dịch và bà con tiểu thương các chợ. Hội LHPN thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành phố tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” với tổng trị giá hơn 170.000.000 đồng hàng hóa phục vụ 858 hộ nghèo và cận nghè. Cùng với đó đã vận động được 50.000.000 đồng mua 20 máy tính bảng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga nhiều lần tham gia cùng với đoàn của Hội thực hiện công tác an sinh xã hội, đã chia sẻ: “Chưa có thời điểm nào từ cán bộ hội, nữ cán bộ, công chức, viên chức, nữ doanh nhân đến hội viên phụ nữ các cấp tham gia phòng, chống dịch với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt đến vậy. Các chị đã tích cực ủng hộ nguồn lực, tự tay đóng gói, vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa tập kết về nơi quy định để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, trong vùng cách ly, phong tỏa”.

“Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” là những việc làm ý nghĩa, thiết thực, kịp thời của các cấp Hội Phụ nữ TP Thanh Hóa, là nguồn động lực mạnh mẽ cho những người đang thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, tạo niềm tin, động viên hội viên, phụ nữ và Nhân dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, song mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ TP Thanh Hóa đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp trong mùa dịch bằng những việc làm cụ thể, có sức lan tỏa trong cộng đồng, để chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền và người dân thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đỗ Thị Bảy

Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa