{title} Bồi dưỡng tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho 50 cán bộ, công an xã, thị trấn Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và khả năng giao tiếp tiếng dân tộc Thái cho cán bộ, công an xã, thị trấn trong công an Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Lang Chánh phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa mở lớp tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho 50 cán bộ, công an xã, thị trấn trong công an Thanh Hóa đang công tác tại địa bàn các huyện có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Học viên là công an các xã, thị trấn đang công tác tại địa bàn có đông đồng bào người Thái sinh sống tham gia lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giảng viên trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về tiếng và chữ viết của dân tộc Thái, với 3 phần gồm: Giới thiệu khái quát về người Thái, văn hóa Thái, chữ Thái; chữ cái, ghép vần; học tiếng Thái theo chủ đề. Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên tham gia thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học theo quy định. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc Thái trong giao tiếp với đồng bào dân tộc. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn. Ngọc Thỏa (CTV)

Từ khóa: Thanh hóaĐồng bàoPhòng chống tội phạmThị trấnCông an Thanh HóaTiếng dân tộc Tháidân tộc Tháidân tộccông an tỉnh Thanh HóaHuyện Lang Chánh