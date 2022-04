Bảo đảm hành lang an toàn lưới điện - trách nhiệm không chỉ của riêng ngành điện

Việc bảo đảm hành lang an toàn (HLAT) lưới điện cao áp là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ đối với ngành điện mà là nhiệm vụ chung của các địa phương và toàn dân. Đây là vấn đề then chốt nhằm bảo đảm lưới điện vận hành liên tục, giảm thiểu thiệt hại về con người, tài sản và mức tiêu hao điện năng trên lưới, phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Do đó, quan điểm của tỉnh là các ngành, các cấp phải tập trung cùng với ngành điện làm tốt công tác quản lý hành lang lưới điện”.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa tiến hành chặt bỏ, phát quang cây cối vi phạm HLAT lưới điện.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa vừa được tổ chức vào đầu tháng 4 vừa qua. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa và 27 điện lực trực thuộc đã cho thấy tầm quan trọng cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Còn đó những nỗi lo

Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện tại đang vận hành hệ thống lưới điện trải rộng trên khắp các vùng địa hình từ miền biển, đồng bằng, trung du đến miền núi. Cùng với sự tăng trưởng mạnh của phụ tải, cũng như sự phát triển nhanh chóng về hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân sinh, đồng thời các tuyến đường dây của 11 huyện miền núi chủ yếu đi qua vùng đồi, núi với nhiều rừng cây đã và đang gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận hành, đặc biệt là việc bảo vệ HLAT lưới điện.

Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm HLAT lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phổ biến. Ngoài nguyên nhân chính do lịch sử giao đất cho người dân sử dụng tại một số địa phương trước đây không trừ phần diện tích HLAT lưới điện thì còn có nhiều nguyên nhân phát sinh như: Các hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng các công trình trong HLAT lưới điện; người dân trồng cây trong và sát HLAT lưới điện; người dân tự chặt, khai thác cây cao ngoài hành lang nhưng không đấu mối phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho con người và an toàn cho vận hành lưới điện; các hoạt động thi công công trình, dự án không thông báo với đơn vị quản lý vận hành lưới điện... làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Chỉ tính riêng năm 2021, trên lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 712 vụ sự cố liên quan đến HLAT lưới điện cao áp (chiếm 43,7%/tổng số vụ sự cố toàn công ty). Trong đó có 490 vụ sự cố do cây cối ngoài hành lang và 89 vụ sự cố do cây cối trong hành lang gây nên; 122 vụ sự cố do các phương tiện (xe cẩu, xe tải, máy xúc) gây nên; 11 sự cố do người dân vi phạm hành lang gây nên.

Thời gian qua, mặc dù Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với ban chỉ đạo bảo vệ HLAT lưới điện cao áp các cấp và chính quyền các địa phương vận động Nhân dân chặt tỉa, giải phóng gần 50.000 cây các loại trong hành lang lưới điện cũng như tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, nhưng hiện tại đang còn 2.030 cột còn tồn tại cây cối trong và ngoài hành lang, với số lượng khoảng 36.347 cây các loại; 5 vụ nhà cửa công trình vi phạm HLAT lưới điện và 42 vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất. Những vi phạm này chưa được xử lý triệt để tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn trong quá trình vận hành lưới điện.

Tăng cường các giải pháp

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng, do đó, cùng với việc đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện, nhiều năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối với ngành chức năng cùng các cấp chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, về bảo vệ HLAT lưới điện đến với đông đảo người dân, vận động người dân chặt tỉa, giải phóng cây cối ở gần có nguy cơ gây sự cố lưới điện. Cùng với đó, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với những người dân, tổ chức doanh nghiệp cố tình vi phạm để răn đe và lan tỏa đến cộng đồng xã hội, cương quyết đấu tranh chống các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ HLAT công trình điện. Công ty cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm hành lang lưới điện; lắp đặt đầy đủ các biển cảnh báo an toàn theo quy định, đặc biệt tại những vị trí mất an toàn, khu vực có nguy cơ cao; tìm hoặc lập lại hồ sơ pháp lý các công trình hiện thiếu hoặc không có hồ sơ; đưa công tác xử lý vi phạm HLAT lưới điện vào chỉ tiêu chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của cá nhân và đơn vị...

Điện lực Thường Xuân phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà dân tuyên truyền, phổ biến về HLAT lưới điện.

Thực tế triển khai tại một số địa phương cho thấy, với những đơn vị điện lực có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân thì công tác bảo đảm HLAT lưới điện được thực hiện hết sức hiệu quả. Ghi nhận tại Điện lực Quan Hóa trong thời gian qua, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, Điện lực Quan Hóa đã tập trung kiểm tra, rà soát các điểm vi phạm HLAT, các điểm có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến việc vận hành lưới điện trên địa bàn huyện, sau đó báo cáo với lãnh đạo huyện để có hướng xử lý. Đối với những vi phạm do người dân trồng cây vào trong và sát HLAT lưới điện, lãnh đạo huyện Quan Hóa đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu người dân chủ động hoặc phối hợp với điện lực để tiến hành ngay việc giải phóng hành lang cây cối gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

Trong khi đó, tại đường dây 35 kV nhánh rẽ Ngọc Phụng - Lương Sơn, mặc dù đã được Điện lực Thường Xuân cũng như chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng người dân trồng cây ngay dưới đường điện không phối hợp, thậm chí cản trở thi công gây khó khăn cho việc giải phóng HLAT lưới điện. Đây là một trong khá nhiều trường hợp vi phạm HLAT lưới điện trên địa bàn tỉnh đã tồn tại trong nhiều năm nhưng chưa được xử lý.

Quyết liệt trong công tác bảo đảm HLAT lưới điện

Tại hội nghị của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu trước ngày 15-4, các huyện, thị xã, thành phố phải ban hành kế hoạch cao điểm về giải phóng HLAT lưới điện trên cơ sở tham mưu của điện lực địa phương và tình hình thực tế, trong đó hoạch định rõ mục tiêu và thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15-6-2022. Ngoài ra, địa phương nào để xảy ra sự cố trên lưới do buông lỏng quản lý hành lang lưới điện, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm và kiểm điểm theo quy định.

Chủ trương đã rõ, hiện tại các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bảo đảm HLAT lưới điện. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, Công ty Điện lực Thanh Hóa, đặc biệt là sự hợp tác từ người dân, doanh nghiệp, công tác bảo đảm HLAT lưới điện trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa: Thực hiện Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý HLAT lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời, yêu cầu các điện lực trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt tiến hành xử lý gần 40.000 vị trí vi phạm HLAT lưới điện đang còn tồn tại. Cùng với đó, ngành điện cũng đang tập trung các nguồn vốn tiến hành sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên để khắc phục các vi phạm trong bàn giao đất, giải phóng vị trí vi phạm HLAT lưới điện cao áp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về HLAT đến đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân): Xác định bảo đảm HLAT lưới điện không chỉ góp phần cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn, những năm qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thường Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về HLAT lưới điện. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò quản lý của khu phố để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hàng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá vùng trồng cây của bà con có nguy cơ gãy, đổ vào lưới điện để kịp thời động viên, nhắc nhở, đồng thời, phối hợp với người dân tiến hành giải tỏa hành lang lưới điện. Từ chương trình phối hợp đến việc giải tỏa HLAT lưới điện trên địa bàn thị trấn Thường Xuân được triển khai thuận lợi, hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Ông Lương Minh Thường, khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân): Thường xuyên được chính quyền địa phương và cán bộ Điện lực Thường Xuân tuyên truyền, phổ biến về HLAT lưới điện nên gia đình tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc bảo đảm HLAT lưới điện cũng như những rủi ro có thể xảy ra nếu vi phạm hành lang lưới điện. Tôi đã chủ động phối hợp với điện lực chặt hạ số cây nằm trong hành lang. Ngoài ra, tôi cũng tích cực tuyên truyền cho bà con hàng xóm thực hiện tốt việc bảo đảm HLAT lưới điện.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương