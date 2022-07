Bảo đảm an toàn cho người dân sống trong vùng sạt lở

Thường Xuân có trên 80% số xã địa hình đồi núi tương đối phức tạp nên vào mùa mưa bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, huyện Thường Xuân đã chủ động thực hiện các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có mưa, lũ xảy ra.

Sạt lở đất khiến ngôi nhà ông Lương Thanh Doãn, thôn Mỵ, xã Yên Nhân trong tình trạng mất an toàn.

Xã Yên Nhân có địa hình vùng núi cao chia cắt bởi các con sông, suối nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Riêng sạt lở đất, mỗi năm gây thiệt hại cho địa phương này trên 100 triệu đồng. Ông Cầm Bá Huyến, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết: “Sạt lở đất xảy ra ở cả 6 thôn trên địa bàn xã nhưng chủ yếu ở thôn Mỵ và thôn Khong với gần 40 hộ (thôn Mỵ trên 30 hộ và thôn Khong 10 hộ). Những hộ trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đều có nhà bám mặt đường, lưng dựa vào núi, lại nằm trên nền đất yếu nên chỉ cần lượng mưa từ 30 - 40 mm, kéo dài 2 - 3 ngày sẽ xảy ra sạt trượt”.

Năm 2019, trên địa bàn xã có 16 hộ bị sạt lở, mất nhà. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão này, ngoài việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp xã, thôn và chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ”, địa phương đã xây dựng phương án cho các hộ sống trong vùng sạt lở. Trước mắt, di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa thôn... Ông Huyến cho biết thêm: “Về lâu dài, những hộ nằm trong vùng sạt lở đất, nhất là 16 hộ bị mất nhà trong năm 2019 hiện đang phải ở tạm nhà người thân sẽ được bố trí tại khu tái định cư. Khu ở mới này huyện và tỉnh đang xúc tiến quy hoạch ngay vùng đất liền kề. Trong lúc chờ dự án, địa phương cắt cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, không để cho dân dựng nhà nơi sạt lở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất để Nhân dân có ý thức chủ động phòng, tránh”.

Là một trong những địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao của huyện, ông Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: “Xã có 9 thôn thì cả 9 thôn đều xảy ra sạt lở đất nhưng chủ yếu tập trung ở 3 thôn: Thành Lợp, Thành Sơn và Thành Làng với trên 40 hộ. Tuy nhiên, do không tìm được quỹ đất để di dời các hộ đến nơi ở mới an toàn nên biện pháp trước mắt đưa các hộ này đến nơi tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa thôn”.

Ngoài Yên Nhân, Tân Thành, trên địa bàn huyện còn nhiều địa phương khác như Luận Khê, Bát Mọt... cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa bão. Về thực trạng này, ông Vi Văn Huynh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thường Xuân cho biết: “Sạt lở đất xảy ra ở 12/15 xã, thị trấn với 246 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài sạt lở đất, địa phương còn đối mặt với tình trạng lũ ống, lũ quét và ngập lụt diễn ra tương đối phức tạp và khó lường. Hiện tại, huyện Thường Xuân đang tập trung mọi biện pháp nhanh chóng di dời những hộ dân nằm trong vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, hơn nữa việc bố trí quỹ đất của các xã phục vụ cho việc tái định cư còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, huyện đã rà soát những vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chú trọng đến công tác tuyên truyền, thông tin để người dân chủ động phòng, tránh; phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” khi mưa lũ xảy ra, với mong muốn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra”.

Bài và ảnh: Minh Lý