Ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai để di dời khẩn cấp các hộ dân khi xảy ra sạt lở đất tại khu Co Hương

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai thực hiện đầu tư khu tái định cư tập trung, phục vụ di dời khẩn cấp các hộ dân ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ năm 2016 nên tại khu dân cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn đã xảy ra sạt lở đất trên sườn đồi núi phía trên khu dân cư (cung sạt dài khoảng 120 m, rộng từ 0,5-0,7 m, sâu từ 5-6 m), có nguy cơ rất cao gây mất an toàn tính mạng và tài sản của 36 hộ dân/189 nhân khẩu.

Hiện nay hiện tượng sạt lở đất đang tiếp tục diễn biến phức tạp (đặc biệt trong các đợt mưa lũ từ đầu năm 2021 đến nay) với chiều dài cung sạt khoảng 200 m, rộng 1 m, sâu 7 m, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Để ứng phó và khắc phục tình trạng này cần triển khai ngay các biện pháp tạm thời như cắm mốc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng của thiên tai, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thiên tai; đồng thời tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc ra khỏi khu vực nguy hiểm (nếu có); Khẩn trương xây dựng khu tái định cư tập trung phục vụ việc di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, đảm bảo an toàn trong thiên tai, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

UBND huyện Quan Sơn tiến hành ngay việc huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra; khẩn trương tổ chức triển khai xây dựng khu tái định cư tập trung đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

BĐT