Ấm áp tình đồng đội

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã và đang gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ… Trong hoàn cảnh khó khăn, mất mát đó đã sáng rõ tinh thần “tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của đồng bào cả nước và lực lượng vũ trang. Cùng với nhiều địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân, lực lượng Công an Thanh Hoá đã có những hành động thiết thực, kịp thời để chia sẻ khó khăn với đồng bào và CBCS Công an các tỉnh miền Trung giữa mùa bão lũ...

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm và tặng quà cho thân nhân Liệt sĩ Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bão lũ đi qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ các tỉnh miền Trung, đó là những mất mát, tổn thương to lớn không gì có thể bù đắp được. Cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và lực lượng vũ trang các tỉnh miền Trung đang đồng lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lụt gây ra. Trong lúc này, hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân cả nước.

Trước tình hình lũ lụt, ngập úng và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” với tấm lòng nhân ái, bằng những việc làm thiết thực nhất chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh bị thiệt hại bởi lũ lụt; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương, chung tay, góp sức cùng nhân dân cả nước hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau Lễ phát động, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai hưởng ứng quyên góp ủng hộ. Công an tỉnh đã nhanh chóng tập hợp các nguồn lực ủng hộ, chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển những món quà ý nghĩa đến với đồng bào miền trung một cách sớm nhất.

Chiều ngày 30-10-2020, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao 300 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lụt. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đối với nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, góp phần cùng bà con nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm và tặng quà Công an xã Tam Anh Bắc và Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Trong các ngày từ 8 đến ngày 14-11-2020, Đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà CBCS, thân nhân CBCS Công an 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bị thiệt hại nặng nề sau các trận lũ lụt vừa qua với tổng số tiền 1.240.000.000đ và quần áo, thuốc chữa bệnh cho nhân dân các địa phương này.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đến thăm và tặng quà cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị hy sinh khi vượt lũ cứu dân với số tiền 55 triệu đồng; Thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Tam, 90 tuổi ở xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Thăm và động viên CBCS Công an 2 xã Tam Anh Bắc và Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Công an các địa phương nói trên đã rất xúc động khi tiếp nhận sự ủng hộ của Công an tỉnh Thanh Hóa và cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ bà con, CBCS vượt qua khó khăn sau thiên tai bão lũ. Lãnh đạo Công an các địa phương cũng hứa với đoàn công tác sẽ trao tận tay các gia đình CBCS bị thiệt hại số tiền mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ.

Thái Thanh