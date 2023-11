Vượt khó để duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định

Năm 2023, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được Tổng Công ty Phát điện 2 giao sản lượng điện sản xuất là 829 triệu kWh cùng với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm điều hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Đây cũng là một năm đầy thách thức với ngành thủy điện do nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về hồ thấp, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã nỗ lực khắc phục vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy; đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội tại địa bàn nhà máy đứng chân.

Theo đại diện TSHPCo, từ tháng 1 đến tháng 7/2023 hồ chứa Thủy điện Trung Sơn liên tục phải vận hành với mực nước chết, dưới 150 m. Đặc biệt, từ đầu tháng 3 đến tháng 6, các tổ máy chỉ phát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu môi trường.

Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, TSHPCo Lê Tấn Duy cho biết: Trong điều kiện lưu lượng nước về hồ thấp hơn rất nhiều so với dự báo (chỉ đạt khoảng 60%), công tác sản xuất điện an toàn, bảo đảm yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về thời gian và công suất thực tế đã gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tổ máy.

Trước những thách thức đó, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban và phân xưởng luôn chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về hồ; đồng thời phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên đến các đơn vị liên quan và các cấp có thẩm quyền để đưa ra các phương án sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, không để thiếu nước cho các mục đích dân sinh, kinh tế của khu vực hạ du lòng hồ.

Đơn vị cũng tích cực đầu tư nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào mô hình quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa chi phí. Doanh nghiệp cũng chú trọng hoàn thành và đẩy mạnh công tác số hóa các quy trình nội bộ như quy trình cấp phát vật tư, quy trình quản lý thiết bị, quy trình nghiệm thu thiết bị sửa chữa thường xuyên; đồng thời ứng dụng hiệu quả giải pháp QR Code trong quản lý công cụ, dụng cụ nhằm đưa đến kết quả việc tìm kiếm vật tư rất nhanh chóng, hiệu quả, trực quan, chính xác.

Đặc biệt, với việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đấu thầu qua mạng đã giúp công ty lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu luôn đạt trên 10%, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

Tính đến tháng 10/2023, sản lượng điện của nhà máy đạt 636,7 triệu kWh. Tuy thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 nhưng với việc hoàn thành 76,8% chỉ tiêu kế hoạch trong điều kiện bất khả kháng cũng là một kết quả đáng ghi nhận.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, trong 2 tháng cuối năm dự báo lưu lượng nước về hồ tiếp tục giảm thấp, do đó thách thức về việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh vẫn rất nặng nề. Trong điều kiện đó, lực lượng nhân viên vận hành, sửa chữa của công ty còn ít và hiện tại đang thiếu hụt một số chức danh. Những khó khăn đó đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ kỹ thuật, người lao động, nhất là đối với phân xưởng vận hành. Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn xác định cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, kinh tế kỹ thuật được giao.

Bài và ảnh: Trung Sinh