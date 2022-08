Thủy điện Trung Sơn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện

Bước vào năm 2022, tiêu thụ điện tăng trưởng trở lại khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần được khôi phục. Cùng với đó, tình hình thủy văn các tháng đầu năm có nhiều thuận lợi cho sản xuất tại các nhà máy thủy điện. Bình quân, lưu lượng nước về hồ Trung Sơn 6 tháng đầu năm đạt 177 m3/s (đạt 175% so với kế hoạch và 260% so với cùng kỳ).

Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Đồng thời, 4 tổ máy của nhà máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0). Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, công tác đại tu tổ máy H1, H2 đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng Công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt. Việc hoàn thành công tác sửa chữa sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch đã bảo đảm vận hành tối đa các tổ máy và tận dụng lượng nước về hồ.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, sản lượng điện phát 6 tháng đạt 406,22 triệu kWh, đạt 189% kế hoạch 6 tháng và đạt 46% kế hoạch năm, tăng 108% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng, doanh thu đều đạt kế hoạch được giao, công tác an toàn được bảo đảm.

Đánh giá những cơ hội và thách thức trong các tháng cuối năm, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn tiếp tục định hướng thực hiện vụ sản xuất, kinh doanh bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấu đạt sản lượng điện kế hoạch năm do EVNGENCO2 giao là 875 triệu kWh; bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Trung Sinh