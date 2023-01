Những điều cần biết để in túi kraft đẹp giá rẻ

Sử dụng túi Kraft là giải pháp bao bì thân thiện với môi trường được nhiều doanh nghiệp, công ty lựa chọn. Nhưng cũng không ít người băn khoăn làm sao để in túi Kraft đẹp, ấn tượng, giá rẻ khi mà Kraft là loại giấy khá đặc thù.

Vậy hãy tham khảo thông tin về những điều cần biết khi in túi Kraft được IPS - đơn vị in ấn hàng đầu TP Hồ Chí Minh chia sẻ nhé.

Đặc điểm của túi Kraft

Túi Kraft được làm từ giấy Kraft, hay còn gọi là giấy xi măng, giấy tái chế. Chất liệu giấy này được làm từ bột của thân cây gỗ mềm, không chứa chất phụ gia khó phân hủy. Do vậy túi Kraft là loại bao bì an toàn với con người, thân thiện với môi trường ngày càng được ưa chuộng.

Túi Kraft có màu vàng nâu đặc trưng

Túi Kraft chế tạo từ giấy Kraft trên thị trường hiện nay khá phổ biến, đa dạng màu sắc và mẫu mã. Loại túi này có các đặc điểm đặc trưng như sau:

+ Màu sắc: vàng nhạt, vàng nâu đặc trưng của gỗ, một số loại màu trắng do đã được tẩy trắng hoặc nhuộm màu xử lý.

+ Định lượng: đa dạng theo nhu cầu và ứng dụng, từ 50gsm trở lên.

+ Tính chất: có tính đàn hồi cao, khá thô và tương đối dẻo dai. Túi Kraft không có khả năng chịu lực lớn, dễ bị biến dạng và rách khi tác động lực mạnh.

+ Khả năng chống ẩm: tương đối, giúp hút ẩm khá tốt trong sản phẩm nhưng dễ mục nát khi dính nước.

+ Thời gian phân hủy: Từ 3 - 6 tháng trong môi trường tự nhiên.

+ Khả năng tái chế: Túi Kraft không sử dụng có thể tái chế làm giấy bìa carton hoặc giấy viết.

Khả năng in ấn gia công: dễ bắt mực, có thể in chữ hoặc hình ảnh sắc nét.

Túi Kraft hiện được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, điển hình là sử dụng làm bao bì đóng gói hàng hóa như: hoa quả, thức ăn nhanh, mỹ phẩm, quà tặng,...

Lưu ý cần biết để in túi Kraft đẹp, giá rẻ

Hiện nay có khá nhiều đơn vị in túi Kraft tại TPHCM và các tỉnh thành, tuy nhiên IPS luôn là địa chỉ tin cậy hàng đầu. Đơn vị cung cấp dịch vụ in và gia công túi Kraft đa dạng theo yêu cầu, chất lượng tốt, giá thành rẻ và nhiều chính sách ưu đãi. Khách hàng tìm đến IPS sẽ được hỗ trợ tư vấn giải pháp in túi Kraft đẹp, chất lượng, giá rẻ theo đúng yêu cầu.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực in ấn, IPS chia sẻ những lưu ý quan trọng khi in túi Kraft như sau:

Chọn định lượng giấy Kraft phù hợp

Định lượng giấy Kraft rất đa dạng, phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Bạn cần xác định loại sản phẩm đựng và trọng lượng là bao nhiêu để dùng giấy Kraft có định lượng phù hợp.

Cụ thể như sau:

Định lượng từ 50 - 80 gsm: thường dùng làm túi Kraft đóng gói thực phẩm.

Định lượng 135 - 280 gsm: thường dùng làm túi xách Kraft đựng quà, mỹ phẩm, quần áo, vật dụng tương đối nặng.

Định lượng 300 - 440 gsm: thường dùng làm hộp đựng hoặc túi Kraft cứng.

Túi Kraft có thể đựng nhiều loại hàng hóa sản phẩm

Thiết kế phù hợp

Túi Kraft hiện nay có rất nhiều kiểu dáng đẹp, độc đáo, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ cao của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn các dáng túi tròn, vuông, có quai xách, nắp cài,... tùy ý phù hợp với thiết kế túi bao bì của công ty.

Hiện nay các công ty ưa chuộng nhất là dùng giấy Kraft dây quai đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, tiện dụng. Cùng với đó là những thiết kế đơn giản, làm nổi bật logo, hình ảnh hoặc các nét đặc trưng của thương hiệu.

Mẫu túi Kraft đẹp thiết kế đơn giản

Màu sắc in phù hợp

Túi Kraft có màu nguyên bản là màu vàng nâu khá đặc trưng của gỗ, do vậy khá kén màu in. Bạn có thể dùng luôn màu nguyên bản này của túi Kraft, in trực tiếp logo, thông tin,... lên túi. Rất nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp in này vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo tính thẩm mỹ tốt. Ngoài ra bạn có thể dùng túi Kraft đã tẩy màu trắng và in nhiều màu tùy chọn.

Nếu có nhu cầu in túi Kraft đẹp, giá rẻ, chất lượng, hãy liên hệ với IPS để nhận tư vấn nhé.

