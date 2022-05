Nhà máy gạch tuynel Long Thành hoạt động trở lại từ sáng 2-5

Sáng 2-5, Nhà máy gạch tuynel Long Thành đã hoạt động trở lại. Hơn 100 công nhân tại các phân xưởng sản xuất của Nhà máy gạch tuynel Long Thành, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được trở lại với công việc.

Ông Lã Văn Duyến, Giám đốc Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành, cho biết: Trước tiên, doanh nghiệp sẽ tập trung cho công tác vận chuyển hàng hóa tồn kho, đáp ứng vật liệu thi công cho hợp đồng các công trình đã được ký kết bị gián đoạn những ngày vừa qua. Trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, tâm lý người lao động rất vui mừng, phấn khởi và hi vọng nhà máy sẽ sản xuất ổn định trở lại hoàn toàn để có thu nhập trang trải cuộc sống.

100% công nhân Nhà máy gạch tuynel Long Thành đã được đi làm trở lại từ sáng 2-5

Được biết, để bảo đảm hoạt động sản xuất tại Nhà máy gạch tuynel Long Thành, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bố trí tổ công tác hiện thường trực tại nhà máy; đồng thời tổ chức tuần tra, theo dõi, nắm bắt, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực cổng Nhà máy gạch tuynel Long Thành và khu vực phường Đông Sơn, xử lý nghiêm các hành vi gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành Lã Văn Duyến cũng thông tin thêm: Tại khu vực đường giao thông từ cổng Nhà máy gạch tuynel Long Thành ra trục đường chính, hiện vẫn có một số đối tượng lạ mặt dừng xe bên đường, có hành vi đe dọa các lái xe ra vào vận chuyển hàng hóa và công nhân. Do đó, Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành mong muốn chính quyền thị xã Bỉm Sơn và các lực lượng chức năng tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình, xử lý triệt để sự việc, giúp doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất.

Xe tải vào vận chuyển hàng hóa tại nhà máy đi tiêu thụ

Như Báo Thanh Hóa điện tử đã thông tin, do mâu thuẫn quyền lợi nội bộ, từ ngày 17-4, 1 cá nhân là cổ đông Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn đã sử dụng các biện pháp ngăn chặn cổng ra vào Nhà máy gạch tuynel Long Thành, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, khiến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị ngừng trệ, công nhân mất việc làm từ ngày 19-4.

Trước đơn cầu cứu của người lao động và phản ánh của báo chí, Thị ủy Bỉm Sơn đã chỉ đạo UBND thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn vào cuộc quyết liệt. Lúc 11h20 phút ngày 1-5, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện vi phạm về UBND phường Đông Sơn lập biên bản xử phạt hành chính; đồng thời thành lập tổ công tác bảo vệ tình hình an ninh trật tự, khôi phục hoạt động của nhà máy và việc làm cho người lao động từ sáng ngày 2-5.

