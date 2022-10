Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 24,49%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá, trong tháng 9-2022, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 4,45% so với tháng trước và tăng 23,39% so với tháng cùng kỳ.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 22,43% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,06% so với tháng trước, tăng 31,96% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5,57% so với tháng trước, tăng 21,44% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2022, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 24,49% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 23,52%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 32,16%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,72% so với cùng kỳ năm trước.

Hương Thơm