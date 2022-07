In An Khánh: Đơn vị giàu kinh nghiệm trong in decal

Decal trong được dùng nhiều trong lĩnh vực marketing, quảng cáo. In nhanh tem nhãn An Khánh cung cấp dịch vụ in decal trong suốt, giá rẻ theo yêu cầu.

Decal trong được dùng phổ biến trên các nhãn sản phẩm hay cửa kính ở các văn phòng, cửa hàng, trang trí showroom... Dịch vụ in decal trong hiện nay có nhiều phân khúc giá thành khác nhau. In nhanh tem nhãn An Khánh chuyên cung cấp dịch vụ in decal trong nhanh, giá rẻ, chất lượng tại TP. Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về dịch vụ in decal trong của in nhanh tem nhãn An Khánh

In nhanh tem nhãn An Khánh là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, thiết kế đồ họa. Khi lựa chọn dịch vụ in decal trong suốt tại An Khánh, bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi kỹ thuật in chất lượng, sử dụng chữ trắng để làm nổi bật màu sắc và nội dung cần thể hiện trên tem nhãn.

An Khánh sử dụng kỹ thuật in decal trong suốt gồm 4 lớp:

- Lớp đầu tiên là in nội dung, thể hiện tên thương hiệu và màu sắc sản phẩm

- Lớp thứ 2 là lớp keo phủ lên mặt đáy của lớp bề mặt, giúp decal kết dính với sản phẩm

- Lớp thứ 3 là lớp silicon (còn được gọi là PE - silicon), được phủ lên mặt trên của lớp đế, giúp ngăn cách không để keo dính vào lớp đế

- Lớp cuối cùng là lớp đế, được sản xuất từ giấy Glassine hay Kraft, có tác dụng bảo vệ lớp keo khi chưa sử dụng

An Khánh - đơn vị in decal với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành in

In nhanh tem nhãn An Khánh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ in decal trong suốt nhanh, giá rẻ tại TP. Hồ Chí Minh. An Khánh cam kết đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng ấn phẩm. Đồng thời, không ngừng cải tiến và nâng cao cách thức làm việc, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Sử dụng các phần mềm in ấn công nghệ cao, thiết bị máy móc hiện đại

Xưởng in tem nhãn An Khánh với hệ thống máy in, trang thiết bị hiện đại, sử dụng phần mềm in ấn công nghệ cao. Nhằm mang đến những trải nghiệm và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, mang lại hiệu quả cao trong việc quảng bá hàng hóa, sản phẩm trên thị trường.

Có quy trình in ấn khoa học

An Khánh luôn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng mà khách hàng yêu cầu, nhờ có quy trình in ấn khoa học:

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng → Tư vấn, báo giá chi tiết đơn hàng → Thiết kế mẫu decal trong suốt → Thống nhất với khách hàng về mẫu sản phẩm → In sản phẩm mẫu → Kiểm tra lại mẫu thiết kế → Tiến hành in decal trong đồng loạt → Gia công sản phẩm → Kiểm tra chất lượng sản phẩm → Đóng gói, vận chuyển và giao hàng cho khách.

Giá cả hợp lý, cạnh tranh nhất

Với phương châm “Luôn nhận khó khăn về mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất”, An Khánh luôn đảm bảo về chất lượng ấn phẩm, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ khâu thiết kế, in ấn, vận chuyển… với mức giá ưu đãi nhất.

Hỗ trợ vận chuyển, giao hàng miễn phí trên cả nước

Khi sử dụng dịch vụ in decal trong hay bất kỳ ấn phẩm nào tại An Khánh, với giá trị đơn hàng lớn, bạn sẽ được miễn cước vận chuyển và giao hàng tận nơi. Đây là một trong nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn của An Khánh, được khách hàng ưu tiên lựa chọn và đánh giá cao trong thời gian qua.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in decal trong chất lượng cao

In An Khánh tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in decal trong suốt. Với hệ thống máy móc hiện đại, quy trình đặt in đơn giản cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, An Khánh đã trở thành lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh cũng như trên khắp cả nước.

Nếu bạn băn khoăn không biết nên đặt in decal trong suốt ở đâu, có thể cân nhắc lựa chọn An Khánh - In nhanh tem nhãn, để được tư vấn và báo giá hợp lý nhất.

Thông tin liên hệ: - Địa chỉ: Số 10/5 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Hotline: 0967 697 932 - 0936 673 379 - Email: ankhanhprinting@gmail.com - Website: https://inankhanh.com/ - Khung giờ làm việc của công ty: Từ thứ 2 - thứ 7 Buổi sáng: 8 - 12 giờ,

Buổi chiều: 13 giờ 30’ - 17 giờ

HM