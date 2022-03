BIDV Thanh Hóa đầu tư vốn góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh... Đó là môi trường thuận lợi để hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) đầu tư vốn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn có hiệu quả, góp phần vào quá trình phát triển chung của tỉnh.

Quầy giao dịch tại hội sở BIDV Thanh Hóa.

Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, các huyện, thị xã, thành phố, cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn nói riêng, BIDV Thanh Hóa tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt; đồng thời, quyết tâm, đồng lòng triển khai kế hoạch từ đầu năm sát với thực tế nên đã đạt được những kết quả tốt. Trong đó, BIDV Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của BIDV Việt Nam; giao các chỉ tiêu kinh doanh đến từng đơn vị trực thuộc, cá nhân. Đồng thời, triển khai hiệu quả chính sách lãi suất huy động, cho vay tại chi nhánh trên cơ sở xem xét đảm bảo hòa lợi ích khách hàng và dự đoán xu hướng phát triển của khách hàng gắn với điều kiện, môi trường kinh doanh. Kiểm soát tốt tăng trưởng, chất lượng tín dụng theo mục tiêu đã đề ra; đảm bảo ổn định nhân sự cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh... Đi đôi với đó, BIDV Thanh Hóa phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, năm 2022; như các phong trào “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”, “Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của BIDV”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”..., “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”... Thông qua các phong trào thi đua, tại BIDV Thanh Hóa đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh. Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, cũng như kinh doanh của chi nhánh đạt hiệu quả, nhất là trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, BIDV Thanh Hóa giữ vững vị thế là ngân hàng ứng dụng công nghệ thông tin hàng đầu trong hệ thống và năm 2021, BIDV đẩy mạnh triển khai dự án ngân hàng số, được tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P đánh giá là một trong những ngân hàng tích cực hợp tác với các FinTech (tổ chức công nghệ tài chính) để thúc đẩy ứng dụng ngân hàng số, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ. Đi đôi với đó, BIDV Thanh Hóa đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhân viên và chỉ tính riêng trong năm 2021, có 12 đề tài, sáng kiến được nghiệm thu, đưa vào áp dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn tại chi nhánh... Đi đôi với đó, từ đầu năm 2021 đến nay, BIDV Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ, như thu hộ ngân sách Nhà nước và thanh toán song phương với Kho bạc Nhà nước, thanh toán hóa đơn tiền điện, thu hộ cước viễn thông VNPT; các sản phẩm ngân hàng điện tử, như Smartbanking, ví MOMO, dịch vụ thanh toán Samsung Pay... Việc triển khai, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ này có ý nghĩa quan trọng trong việc gia tăng tần suất sử dụng sản phẩm trung bình/khách hàng từ 3,8% lên 3,9%, tăng 1% so với năm 2020 và là cơ sở quan trọng gia tăng nguồn thu, mở rộng, đa dạng hóa các nguồn thu dịch vụ theo định hướng phát triển của Công ty CP Chứng khoáng TP Hồ Chí Minh (HSC)... Công tác kế hoạch được xem là công cụ điều hành ở tất cả các đơn vị, cá nhân, hỗ trợ việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh. Chính vì vậy, chi nhánh định hướng cho các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch và nắm bắt các điều kiện thực tế tại đơn vị. Triển khai hiệu quả chính sách lãi suất huy động, cho vay tại chi nhánh theo định hướng của BIDV Việt Nam và đặc thù địa bàn. Đi đôi với đó, các văn bản trong công tác tài chính kế toán kịp thời, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của chi nhánh. Kiểm soát tốt việc định hạng tín dụng, chất lượng tín dụng để làm cơ sở áp dụng chính sách khách hàng. Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, khai thác các chương trình hoạt động ổn định, an toàn và duy trì hoạt động theo thời gian quy định... Các ứng dụng mới hoặc chương trình nâng cấp từ hội sở đã được chi nhánh triển khai kịp thời về việc cập nhật chương trình và hướng dẫn sử dụng. Xử lý tốt các yêu cầu người sử dụng trong quá trình vận hành, từ đó đảm bảo cho việc khai thác chương trình ổn định và hiệu quả. Công tác quản lý tài khoản truy cập được chi nhánh chú trọng, đăng ký và bàn giao tài khoản truy cập kịp thời theo yêu cầu của đối tượng sử dụng. Tập trung rà soát lại các chương trình ứng dụng và tài khoản truy cập để nâng cao chất lượng, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mạng lưới và thực tế cho thấy, các phòng giao dịch đều thực hiện tốt việc kiểm soát các mặt hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Đi đôi với đó, BIDV Thanh Hóa tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất phù hợp với quy định nhận diện không gian giao dịch gắn với thực tế tại chi nhánh; đồng thời, rà soát, chỉnh trang hệ thống biển hiệu, bảng biểu quảng cáo tại mạng lưới ATM, mạng lưới phòng giao dịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, các giải pháp kinh doanh, năm 2021, tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ của BIDV Thanh Hóa 6.251 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch giao, tăng 2,5% so với năm trước; dư nợ tín dụng cuối kỳ 7.348 tỷ đồng, đạt 99,84% kế hoạch và tăng 15%, cao hơn 3,23% so với hệ thống (hệ thống tăng trưởng 11,77%). Tỷ lệ nợ xấu giảm 0,1% ở mức 0,49%, thấp hơn mức bình quân chung của hệ thống 0,32% (hệ thống 0,81%); tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,2% so với năm 2020, đạt mức 0,06%. 2 tháng đầu năm 2022, tổng huy động vốn đạt 5.890 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 7.864 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, với phương châm hành động “Kỷ cương – hiệu quả – chuyển đổi số”, BIDV Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao vai trò là ngân hàng chủ lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, củng cố và nâng cao vị thế, thị phần của chi nhánh trong hệ thống cũng như khu vực. Tập trung phát triển hệ thống mạng lưới kênh phân phối cả về số lượng và chất lượng, tăng tốc phát triển khách hàng và chú trọng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ. Phát triển các mặt hoạt động khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển đa dạng các kênh bán hàng theo hướng chuyển dịch dần sang các kênh điện tử; đẩy mạnh tư duy để chuyển đổi từ kinh doanh phụ thuộc vào hoạt động tín dụng sang kinh doanh đa dịch vụ, tăng tỷ trọng thu dịch vụ trong tổng doanh thu của chi nhánh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Thanh Hóa, nhất là về nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động bằng cách triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất (KPI), thẻ điểm cân bằng (BSC) mới, đảm bảo ghi nhận đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm mạng lưới truyền thống và phi truyền thống, phát huy vai trò của các phòng giao dịch trong việc đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ.

Bài và ảnh: Xuân Hùng