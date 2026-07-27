Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác; đồng thời tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và phường Hạc Thành.

Các đồng chí lãnh đạo dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi lời dạy của Bác về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt trong thời bình, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Minh Hiếu