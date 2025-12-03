Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào

Minh Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại nước CHDCND Lào, chiều tối 02/12, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến gặp gỡ, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa gặp gỡ, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng.

Dự buổi gặp gỡ, chào xã giao có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo các xã Lưu Vệ, Tam Lư, Mường Lát và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Vũ Ngọc Lý, Tổng lãnh sự quán thông tin về vai trò của Tổng lãnh sự quán tại Luông Pha Băng.

Vui mừng được đón Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sang thăm tỉnh Luông Pha Băng, đồng chí Vũ Ngọc Lý, Tổng lãnh sự quán đã thông tin về vai trò của Tổng lãnh sự quán tại Luông Pha Băng.

Theo đó, Tổng lãnh sự quán phụ trách 8 tỉnh phía bắc Lào của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Hủa Phăn kết nghĩa với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Vũ Ngọc Lý cho biết: Hiện nay, các hoạt động giao lưu Nhân dân, hợp tác về văn hóa giữa các địa phương của Lào với tỉnh Thanh Hóa diễn ra rất sôi nổi và đạt hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, hoạt động giao thương còn hạn chế so với tiềm năng, thế mạnh của các địa phương hai nước.

Tổng lãnh sự quán đề nghị tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới quan tâm tạo cơ chế thúc đẩy hoạt động thương mại với tỉnh Hủa Phăn và tiếp tục hỗ trợ, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và xây đắp thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung của hai nước Việt Nam - Lào nói chung và Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Vũ Văn Tùng, Chỉ huy huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cảm ơn tình cảm của Tổng lãnh sự quán dành cho Đoàn.

Trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp và sự đón tiếp thân tình của đồng chí Vũ Ngọc Lý và các thành viên của Tổng lãnh sự quán dành cho Đoàn, đồng chí Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về hoạt động của Đoàn tại thủ đô Viêng Chăn, những nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Đồng thời, đồng chí thông tin về những thành tựu nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua và mong rằng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng tiếp tục thông tin, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các doanh nghiệp và Nhân dân các tỉnh bắc Lào; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Thanh Hóa trên đất nước Lào nói chung và Luông Pha Băng nói riêng.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Tổng lãnh sự quán quan tâm kết nối đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực để mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển tốt đẹp.

