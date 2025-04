Đoàn công tác của Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về từ Myanmar

Đoàn công tác Bộ Công an đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân và phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và hỗ trợ giải cứu 7 nạn nhân khác.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ đoàn tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Myanmar.

Tối 8/4, chuyến bay cất cánh từ Yangon (Myanmar) đã đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar trở về nước, hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tối cùng ngày, Bộ Công an tổ chức lễ đón Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở về trong nước.

Tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an cho biết, Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm các ý kiến chỉ đạo tại Lễ xuất quân ngày 30/3, đảm bảo các yêu cầu đề ra về an toàn, kỹ chiến thuật, chế độ thông tin báo cáo và tuân thủ các quy định khi đi công tác nước ngoài. Trong từng nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên cao nhất và quán triệt đến tất cả thành viên Đoàn.

Toàn bộ 26 thành viên của Đoàn và 2 chó nghiệp vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều có sức khỏe tốt, không gặp phải chấn thương hoặc tai nạn. Các thành viên Đoàn đều có quyết tâm cao độ, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó khăn gian khổ, với mong muốn cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.

Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, Đoàn đã thực hiện các công tác dân vận, chia sẻ khó khăn với người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Kết quả, Đoàn đã độc lập giải cứu 7 nạn nhân và phối hợp với các đội cứu hộ Myanmar, Philippines, Indonesia, Singapore xác định vị trí và hỗ trợ giải cứu 7 nạn nhân khác.

Tổ chức khám chữa bệnh, sơ cứu, sát khuẩn, thay băng vết thương, cấp phát thuốc cho hơn 50 bệnh nhân. Dựng 4 lều bạt làm nơi tạm trú cho nạn nhân tại các khu tập trung do mất nhà cửa và các bệnh nhân thuộc Bệnh viện dã chiến 1.000 giường. Tiến hành phun khử khuẩn, chống muỗi trên diện tích 5.000 mét vuông khu tập trung dân cư bị ảnh hưởng do động đất.

Đoàn cũng tổ chức thành công 5 hoạt động dân vận: Cấp phát lương thực, nước uống cho người dân tại các khu tập trung và tại nơi Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ, hỗ trợ tài chính cho 6 gia đình nạn nhân thiệt mạng với tổng số tiền hơn 3.000.000 kyat, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Tặng quà cho 185 bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến và ủng hộ thông qua cơ quan cứu trợ thiên tai Myanmar với tổng số tiền 17.000.000 kyat, tương đương khoảng 102 triệu đồng.

Đây là số tiền các tổ chức, cá nhân tại Myanmar ủng hộ cho Đoàn trong thời gian tác nghiệp tại địa phương. Công tác chỉ huy chỉ đạo, thông tin báo cáo được đảm bảo thông suốt, tổ chức giao ban hàng ngày trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ cũng như duy trì công tác báo cáo về trong nước qua nhiều kênh khác nhau.

Lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh chung với Đoàn công tác tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ trở về từ Myanmar.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, trong thời gian tại Myanmar, Đoàn công tác của Bộ Công an nhận được rất nhiều tình cảm của người dân Myanmar bày tỏ sự biết ơn và hỗ trợ về tinh thần cho Đoàn, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân.

Tất cả các trường hợp được Đoàn công tác giải cứu đều đã có sự khảo sát, nghiên cứu của các Đoàn khác nhưng đều không thực hiện được. Do đó, thân nhân của người bị nạn và cả Đội cứu hộ của Myanmar rất mong mỏi, kỳ vọng và xúc động khi Đoàn công tác Bộ Công an đưa được các thi thể ra ngoài.

“Tinh thần không lùi bước trước khó khăn, nguy hiểm của Đoàn công tác nhận được sự cảm phục từ Đội cứu hộ nước chủ nhà cũng như các đội cứu hộ quốc tế,” Đại tá Nguyễn Minh Khương cho hay.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng cho biết nhiều khó khăn trong thời gian triển khai lực lượng tại Myanmar. Tuy nhiên, với sự động viên kịp thời về tinh thần của lãnh đạo các cấp, sự cổ vũ của người dân sở tại cũng như sự phối hợp, ghi nhận của bạn bè quốc tế và quyết tâm cao độ của từng thành viên, Đoàn công tác đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay sau khi về nước, Đoàn sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả cũng như đề xuất, kiến nghị lên lãnh đạo Bộ nhằm nâng cao hơn nữa công tác cứu hộ cứu nạn quốc tế trong thời gian tới.

Tại lễ đón đoàn, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức, chuẩn bị đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau khi thảm họa động đất xảy ra, với tinh thần, khẩn trương, chỉ trong hai ngày, Đoàn công tác đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị, quân tư trang, máy móc hỗ trợ hiện đại nhanh chóng lên đường tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar.

“Hoạt động này đã thể hiện bản lĩnh, tính trách nhiệm của người chiến sỹ công an,” Trung tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xây dựng quy trình tình huống cứu nạn, cứu hộ các tình huống khẩn cấp, chủ động huy động lực lượng, đảm bảo tinh nhuệ.

Theo TTXVN